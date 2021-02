Star Wars Empire at War może powrócić. Trwają rozmowy z Lucasfilm Games

Możliwe, że doczekamy się kontynuacji Star Wars Empire at War. Deweloperzy rozmawiają z Lucasfilm Games o licencji.

Uniwersum Star Wars nie doczekało się zbyt wielu dobrych strategii. Spora część z nich to proste samograje na urządzenia mobilne, a wyjątkiem od reguły było kultowe już Empire at War. Niestety, gra nigdy nie doczekała się kontynuacji, a studio Petroglyph zajęło się produkcją innych RTS-ów.

Jakiś czas temu jeden z deweloperów potwierdził w rozmowie z graczem, że póki co nie możemy liczyć na sequel. EA i Disney ignorowały wiadomości od producentów, więc nie było mowy o stworzeniu rzeczonej produkcji.

W styczniu studio zaktualizowało swoją grę w gwiezdnym uniwersum i podkreśliło, że ma do niej ogromny sentyment ze względu na fakt, że była ich pierwszą produkcją.

Dziś, po trzech miesiącach od wspomnianej wcześniej rozmowy, znów pojawił się promyk nadziei dla miłośników strategii. Użytkownik forum Reddit skontaktował się z Petroglyph i dowiedział się, że trwają rozmowy o ewentualnym udostępnieniu licencji do stworzenia Star Wars Empire at War 2.

Niedawna ożywienie Lucasfilm Games dało graczom jasno do zrozumienia, że mogą liczyć na nowe, różnorodne produkcje sygnowane logo Star Wars. Nie zdziwiłbym się, gdyby Petroglyph otrzymało prawa do stworzenia EaW2.

W oryginalną produkcję do dziś gra sporo osób. Na platformie Steam jest to około 3000 graczy dziennie, a w obiegu znajduje się przecież cała masa kopii gry pozbawionych zabezpieczeń DRM. To dobry wynik jak na tytuł z 2006 roku. Pytanie tylko czy wystarczający, aby namówić Disney do udostępnienia licencji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.