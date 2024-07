Star Citizen za darmo, ale nie na zawsze

Oczywiście kopii gry Star Citizen nie otrzymamy za darmo, ale to nadal świetna okazja do sprawdzenia, jak gra nam się w ten specyficzny tytuł. Specyficzny, bo to space-sim. A drogi, bo to jedna z najdroższych gier w historii, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszta produkcji. Te w dużej mierze pokryte zostały przez samych graczy dzięki specjalnej kampanii crowdfundingowej.

W grę od Cloud Imperium Games zagracie za darmo już teraz — do 19 lipca z okazji trwającego Foundation Festival. Więcej informacji na temat darmowego okresu próbnego znajdziecie tutaj — na oficjalnej stronie produkcji.

Jeżeli jakimś cudem ominął was temat gry Star Citizen w ostatnich latach, to spieszę z wyjaśnieniami. To gra, która… tak naprawdę jeszcze nie wyszła. Gra jest tworzona przez Cloud Imperium Games i weszła w fazę wczesnego dostępu jeszcze w 2014 roku. Produkcja cały czas jest wspierana przez fanów w ramach akcji crowdfundingowej, ale premiery na horyzoncie nie widać. O co konkretnie chodzi w produkcji? To epicki kosmiczny symulator, w którym możemy przemierzać gigantyczne przestrzenie i robić to, co chcemy.

Jako pilot statku w kosmosie samemu wybieramy naszą przyszłość i drogę. Możemy parać się kupiectwem, zostać kosmicznym piratem, podejmować się najemniczych zleceń i wiele więcej. Jedną z cech produkcji jest ogromna i zaangażowana społeczność, która żywo angażuje się w świat gry, ekonomię i nie tylko.

Źródło: wccftech.com