STALKER 2 w końcu z oficjalnym wsparciem modów. Kiedy dokładnie?

STALKER 2 wprowadzi oficjalne wsparcie modów w 2025 roku, co otworzy drzwi do nieograniczonych możliwości modyfikacji świata gry.

Pierwsza odsłona tej zapowiedzi nadeszła prosto od GSC Game World, które potwierdziło, że studio pracuje nad narzędziami umożliwiającymi tworzenie i instalację fanowskich rozszerzeń. Dzięki temu każdy, kto marzy o własnych misjach, zmianach fabularnych czy nowej zawartości, szybko zyska dostęp do edytora działającego bezpośrednio z grą.

Oficjalne narzędzia dla społeczności STALKER 2

Dotychczas twórcy STALKER-a 2 skupiali się na dopracowaniu silnika Unreal Engine 5 i rozbudowie świata Zony. Teraz jednak czas najwyższy, by przekazać w ręce graczy zestaw narzędzi, z których będą mogli korzystać bez obaw o kompatybilność. Moderzy otrzymają dostęp do edytora poziomów, systemu skryptów, a nawet biblioteki modeli i efektów. Pozwoli im to tworzyć rozszerzenia równie rozbudowane jak oficjalne DLC.

Wsparcie modów ma zostać udostępnione w połowie 2025 roku, więc już niedługo społeczność zacznie dzielić się swoimi projektami. Warto podkreślić, że GSC pracuje nad integracją platformy do dystrybucji modów. Prawdopodobnie w postaci wewnętrznego workshopu lub strony WWW, skąd będzie można pobierać i oceniać modyfikacje. Dzięki temu każdy etap instalacji będzie przejrzysty, a twórcy zyskają statystyki pobrań i opinie użytkowników.

Oficjalne wsparcie modów to nie tylko dodatkowe misje czy bronie. Gracze już planują wielkie konwersje, które przeniosą Zonę w inne epoki czy realia, a nawet kompletnie zmienią klimat z postapokaliptycznego horroru na science-fiction lub fantasy. Jeśli GSC rzeczywiście dostarczy obiecanego edytora, wkrótce zobaczymy, jak uniwersum STALKER rozwija się w niespodziewanych kierunkach.

