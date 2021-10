Spider-Man: No Way Home może zaskoczyć aż 5 złoczyńcami

Zagraniczne czasopismo Empire udostępniło w sieci okładki nadchodzącego wydania, które rzucają nowe światło na film Spider-Man: No Way Home. Poza prezentacją jeszcze jednego kostiumu zasugerowano pojawienie się dwóch wrogów Człowieka-Pająka ze wcześniejszych produkcji z tą postacią.

Poniżej możecie zobaczyć standardowy wariant nadchodzącego numeru Empire, które ukazuje Toma Hollanda w jeszcze jednej wersji kostiumu, który pojawi się w Spider-Man: No Way Home. Jest to najpewniej ten sam strój, który został ujawniony pierwszy raz przez figurki Funko Pop, choć tamten nieco różni się kolorystycznie. Szare elementy były w nim złote, a czarne ciemno-granatowe. Dodatkowe szczegóły wspomnianego gadżetu kolekcjonerskiego sugerują, że jest to strój stworzony/zmodyfikowany przez Doktora Strange’a.

Druga z okładek dotyczy już specjalnego wydania magazynu, które trafi w ręce subskrybentów. To zostało wykonane przez artystę o pseudonimie Muruguiah. Spójrzcie proszę dokładnie pod drugą literę „E” oraz nieco niżej w kierunku piaskowej pięści. Redakcja omawianego czasopisma niejednokrotnie otrzymuje na wyłączność informacje dotyczące tworów ze świata popkultury. Alternatywna okładka sugeruje, że w nadchodzącym filmowym Spider-Manie poza Electro, Doktorem Octopusem i Zielonym Goblinem zobaczymy także Sandmana oraz Mysterio, który w głównej linii czasowej obecnie jest uważany za martwego.

Wiadomym jest, że No Way Home mocno namiesza w multiversum Marvel Cinematic Universe. Zanosi się na to ze względu na informacje, które potwierdził ostatni trailer omawianego filmu, który znajdziecie w tym miejscu. Premiera Spider-Man: Bez drogi do domu już 17 grudnia 2021 roku.