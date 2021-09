DualSense inspirowany Spider-Manem 2 wygląda niezwykle zacnie

Z okazji zapowiedzi Marvel’s Spider-Man 2 jeden fanów człowieka-pająka sporządził projekt DualSense inspirowany produkcją.

Podczas PlayStation Showcase zapowiedziano drugą część Spider-Mana. Na tytuł fanom przyjdzie jeszcze trochę poczekać – ma on ujrzeć światło dzienne dopiero w 2023. Chcąc umilić sobie czas oczekiwania, jeden z sympatyków produkcji zaprezentował projekt DualSense inspirowany zapowiedzianym tytułem.

Autorem designu jest artysta występujący pod pseudonimem Pope. Urządzenie jest w połowie czarne, a w połowie czerwone, co odpowiada ubrankom Petera Parkera i Milesa Moralesa. Na touchpadzie widać srebrnego pająka. Ciekawie wyglądają czarno-czerwone przyciski.

To jest jedynie projekt – najpewniej taki pad nie trafi do sprzedaży. Ale mógłby. Pozostaje mieć nadzieję, że do premiery Spider-Mana 2 u Sony coś w końcu drgnie w tej kwestii i producent zacznie wypuszczać pady i panele boczne PS5 z motywami z gier.

Dla fanów człowieka-pająka mamy też ciekawą informację dotyczącą anulowanej produkcji Spider-Man 4. Miała to być gra powiązana z czwartą odsłoną cyklu filmów, ale ostatecznie porzucono prace nad obydwoma projektami. Niemniej w internecie można obejrzeć prawie 20-minutowy gameplay z gry. Znajdziecie go pod tym adresem.