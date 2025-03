Sony eksperymentuje nad integracją PlayStation AI z postaciami z gier

Zgodnie z najnowszymi wyciekami, Sony prowadzi aktualnie eksperymenty nad integracją sztucznej inteligencji (AI) z postaciami w grach na PlayStation, czego przykładem jest prototyp AI dla Aloy z gry Horizon: Forbidden West. Wewnętrzne nagranie, udostępnione przez anonimowego informatora, przedstawia wspomnianą główną bohaterkę produkcji studia Guerrilla Games prowadzącą rozmowę z graczem za pomocą poleceń głosowych, generowanej przez AI mowy oraz animacji twarzy.

PlayStation AI. Sony eksperymentuje ze sztuczną inteligencją

Prototyp wykorzystuje kilka różnych technologii. Wśród nich znajdziemy OpenAI Whisper do zamiany mowy na tekst, GPT-4 i Llama 3 do prowadzenia rozmów oraz podejmowania decyzji. Do tego doszedł wewnętrzny system Sony Emotional Voice Synthesis (EVS) do generowania mowy. Użyto także technologii Mockingbird do animacji twarzy. Choć demonstrację uruchomiono na komputerze PC, Sony testowało również działanie tych rozwiązań na konsolach PS5, osiągając „niewielkie obciążenie” systemu.

Według informacji Sony po raz pierwszy zaprezentowało ten prototyp wewnętrznie rok temu. Bardziej zaawansowaną wersję pokazano natomiast za zamkniętymi drzwiami podczas Sony Technology Exchange Fair (STEF) w Tokio w listopadzie. Sharwin Raghoebardajal, dyrektor inżynierii oprogramowania w Sony Interactive Entertainment, podkreślił, że jest to jedynie wgląd w możliwości tej technologii.

Pozostaje jednak pytanie, czy takie rozmowy z Aloy mają w ogóle sens, oraz jak takie technologie wpłyną na twórców gier i aktorów głosowych. Jedno jest natomiast pewne. Wzrost wykorzystania AI w tworzeniu gier jest spory. W badaniu GDC 2024, 49% z 3000 badanych stwierdziło, że w ich miejscu pracy używa się narzędzi AI. 31% przyznało, że sami korzystają z tego typu technologii.

Źródło: The Verge