Sons of the Forest. Do sieci trafił zwiastun gry survivalowej

Obejrzyjcie zwiastun Sons of the Forest, kontynuacji The Forest.

Sons of the Forest to produkcja od studia Endnight Games, która po raz kolejny przeniesie nas na tajemniczą wyspę. Miejsce to zamieszkałe jest przez różnego rodzaju potwory, więc bycie ostrożnym jest priorytetem. Istotne będzie również zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kontynuacja ma rozwinąć wiele wątków fabularnych oraz gameplayowych pierwowzoru.

Aby przetrwać w dziczy niezbędne będzie tworzenie przedmiotów, szukanie schronienia oraz toczenie potyczek z kanibalami. Pierwsza część została pozytywnie przyjęta. Edycja PC na portalu Metacritic uzyskała od graczy średnią ocen 7.3. natomiast od recenzentów 8.3. Pozycję doceniono za świetny klimat, wysoki poziom realizmu i ładną grafikę. Narzekano zaś na liczne bugi i niedopracowaną sztuczną inteligencję przeciwników.

Tytuł ma zadebiutować w roku 2021 na PC. Prawdopodobne jest niemniej wydanie edycji konsolowej w późniejszym terminie. Bowiem pierwsza część ukazała się również na konsoli PlayStation 4.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.