Świetne słuchawki dla graczy i nie tylko za 139,99 zł. Limitowana okazja

Promocja obowiązuje do 6 lipca 2025 roku, do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów. Warto zaznaczyć, że pula kodów promocyjnych może skończyć się wcześniej. Aby obniżyć cenę, należy przy zakupie wpisać kod AKCENDORFY24060607. Liczba sztuk w promocji jest ograniczona. Według informacji na stronie pozostało nieco ponad 200 egzemplarzy.

Co oferują słuchawki Endorfy Viro Onyx White?

Endorfy Viro to klasyczne przewodowe słuchawki z mikrofonem, wyposażone w złącze 3,5 mm. Dzięki temu działają z szerokim zakresem urządzeń, od PC, przez laptopy, aż po konsole czy telefony. Producent podkreśla wygodną, nauszną konstrukcję, miękkie poduszki i pasywne tłumienie hałasu z otoczenia.

Zintegrowany mikrofon umożliwia bezproblemową komunikację podczas rozgrywek sieciowych, a wbudowany pilot pozwala regulować poziom głośności bez sięgania do systemowych ustawień. Obecna wersja w kolorze białym to jedna z częściej wybieranych opcji kolorystycznych ze względu na neutralny design.

Słuchawki mają średnią ocenę 4.3/5 na podstawie kilkunastu opinii klientów. Normalnie sprzęt kosztuje 219 zł, więc obecna oferta faktycznie jest sporą zniżką. Dodatkowo, kod nie łączy się z innymi promocjami.

Źródło: RTV Euro AGD