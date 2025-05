Skywind żyje i ma się znakomicie. 20 minut świeżej rozgrywki

Na pewno wielu z Was pamięta jeszcze modyfikację Skywind, której niezwykle ambitnym celem jest przeniesienie klasycznej gry The Elder Scrolls III: Morrowind na silnik The Elder Scrolls V: Skyrim. Projekt, rozwijany przez fanów od lat, ma na celu wierne odtworzenie kultowej trzeciej odsłony cyklu w bardziej nowoczesnej oprawie. Jeśli dalej czekacie na premierę projektu, mamy dla Was świetną wiadomość. Nie jest nią wprawdzie ogłoszenie daty debiutu, ale! W sieci pojawił się nowy gameplay!

Nowy gameplay z modyfikacji Skywind

Nowy materiał wideo prezentuje misję „Rescue Joncis Dalomax”, a także kilka elementów, które nie były dostępne w podstawowej wersji Skyrima, takich jak walka pod wodą. Gracze mogą też zobaczyć dobrze znane z Morrowinda potwory, m.in. Scampy czy Daedrothy. Twórcy informują, że większość kluczowych stworzeń otrzymała już swoje modele, a system tworzenia zaklęć jest “prawie gotowy”.

Największe wyzwania pozostają jednak w obszarze projektowania wnętrz lokacji, co, niestety, może znacząco opóźnić premierę moda. Na ten moment nie podano konkretnej daty wydania. Trzeba jednak pamiętać, że Skywind to jeden z najbardziej ambitnych fanowskich projektów w historii serii The Elder Scrolls.

Źródło: GameRant