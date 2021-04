Nad Six Days In Fallujah pracowało studio Sony Santa Monica

Zanim anulowano grę Six Days In Fallujah, za jej produkcję odpowiadali deweloperzy z Sony Santa Monica. Czemu prace zostały przerwane?

Informacja wypłynęła w trakcie wywiadu na portalu YouTube. Uczestniczył w nim John Garvin, który potwierdził, iż swego czasu pracownicy studia pracowali przy grze Six Days In Fallujah. Niemniej w pewnym momencie prace zostały wstrzymane, najpewniej wpłynęła na to tematyka omawianej pozycji. Ciężko powiedzieć na jak zaawansowanym etapie realizacji projektu byli deweloperzy.

Czemu Six Days In Fallujah wzbudza tyle emocji?

Przypominamy, że kontrowersyjna produkcja została przywrócona do życia. Celem twórców jest wykorzystanie medium jakim są gry komputerowe, do przedstawienia grozy wojny. TPS ma skoncentrować się na wydarzeniach mających miejsce w Iraku (dowiedz się więcej):

Mowa o drugiej bitwie o Faludżę, mającej miejsce w 2004 roku. W tym czasie Amerykanie toczyli walki z Al Kaidą. Zdecydowano się na atak miasta, ze względu na to, że było ono twierdzą dla ekstremistów oraz terrorystów. Ostatecznie Jankesi zwyciężyli, ale wiele niewinnych osób straciło życie. Stany Zjednoczone wykorzystały bowiem środki zapalające (biały fosfor i napalm), które pozbawiły życia nie tylko rebeliantów ale również wielu cywili. Po wydarzeniach żołnierze USA tłumaczyli się, że ich działania miały wywołać efekt psychologiczny.

Six Days in Fallujah zapowiedziano już aż 11 lat temu, jednak reakcja ze strony rodzin żołnierzy, wpłynęła na anulowanie prac. Warto dodać, że w podobnym tonie wypowiadały się grupy antywojenne. Padły wówczas słowa, że brytyjskie i amerykańskie siły stacjonujące w Faludży w 2004 roku, są odpowiedzialne za jedną z największych zbrodni (w ich opinii) nielegalnej wojny. Zdaniem wspomnianych środowisk tworzenie gry bazującej na zbrodni wojennej jest chore. Z kolei irakijski deweloper Osama Dorias napisał, iż w jego odczuciu zapowiadana produkcja trywializuje morderstwa jego irakijskich pobratymców.

Czy dzisiaj spory wokół tytułu ucichły? Okazuje się, że zdecydowanie nie! Ostatnio pisaliśmy o tym jak duże emocje tytuł budzi wśród muzułmanów. Organizacja CAIR (Council on American-Islamic Relations) wystosowała komunikat, jakoby Six Days In Fallujah było symulatorem mordowania Arabów i tytułem gloryfikującym stosowanie przemocy wobec muzułmanów. Tym samym firm Microsoft, Sony i Valve zostały wezwane do zablokowania na swoich platformach sprzedaży Six Days in Fallujah (więcej informacji znajdziesz w tym miejscu).

Przypominamy, że tytuł ma ukazać się na komputerach PC oraz konsolach (nadal nie sprecyzowano o jakie platformy chodzi). Ubolewacie, ze twórcy God of War zarzucili pracę nad strzelanką?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.