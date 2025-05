MOBA inspirowane modem do Warcrafta 3: Battleships. Ta gra za darmo zbiera niezłe recenzje

Na platformie Steam zadebiutowała kolejna ciekawa gra za darmo. Jest to MOBA, która czerpie inspiracje z kultowego moda do Warcrafta 3.

Jeżeli nie macie w co grać, przychodzimy do Was ze świetną wiadomością. Po pierwsze, w takiej sytuacji możecie zawsze zajrzeć do naszej zakładki z grami za darmo, gdzie znajdziecie całą masę produkcji, głównie na Steam, za które nie zapłacicie choćby grosza. Po drugie, w sklepie Valve pojawiła się kolejna darmówka. Ba, zbiera ona całkiem przyzwoite recenzje. Poniżej możecie znaleźć wszystkie szczegóły!

Nowa gra za darmo na Steam to MOBA inspirowana modem do Warcrafta 3: Battleships. Sprawdźcie ją bez żadnych opłat

Mowa tutaj o grze pod tytułem Sirocco, która zadebiutowała na platformie Steam kilka dni temu. Jest to dzieło studia Lunchbox Entertainment Inc. Deweloperzy opisali grę jako dynamiczną arenę 5 na 5 inspirowaną legendarnym modem do Warcrafta 3: Battleships. O co tutaj właściwie chodzi?

Zgodnie z informacjami, które możemy znaleźć na oficjalnej karcie produktu, Sirocco korzysta z „mechaniki automatycznego ostrzału i ekonomii, która promuje walkę drużynową i pozycjonowanie zamiast zbierania złota z NPC”. Każda umiejętność w grze to tak zwany skill shot. Oznacza to, że liczy się tutaj przede wszystkim nasz refleks oraz precyzja. Gracze mogą łączyć specjalistyczne bronie, zdolności statków, jak również modyfikatory umiejętności, aby dostosować rozgrywkę do własnych preferencji.

Produkcja zbiera przyzwoite recenzje. Aktualnie są one w większości pozytywne, a użytkownicy platformy chwalą przede wszystkim pokaźną ilość możliwości w zakresie modyfikowania rozgrywki, jak i mechaniki.

Źródło: Steam