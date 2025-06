Silent Hill Remake oficjalnie. Bloober Team kontynuuje współpracę z Konami

Konami oficjalnie potwierdziło remake Silent Hill, za który odpowiada Bloober Team. Polska ekipa niedawno odświeżyła także drugą odsłonę kultowej serii horrorów. Informacja o remake’u została ogłoszona podczas wydarzenia Konami Press Start Live. Bloober Team, znane między innymi z niedawno wydanego i dobrze przyjętego remake’u Silent Hill 2, zajmie się teraz pierwszą częścią cyklu. Choć szczegóły na temat projektu pozostają skąpe, fani mogą być spokojni.

Pierwszy Silent Hill zadebiutował w 1999 roku, szybko stając się konkurencją dla popularnej wówczas serii Resident Evil. Historia Harry’ego Masona poszukującego córki w ponurym, spowitym mgłą miasteczku zdobyła serca fanów horrorów. Odświeżenie gry przez Bloober Team jest naturalnym krokiem po imponującym sukcesie remake’u Silent Hill 2, który sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy.

The Fear Of Blood Tends To Create Fear For The Flesh…#SILENTHILL pic.twitter.com/6XTn1xyXbV