Nowe Silent Hill to podobno sprawka PlayStation i Kojimy. Słynny serwis potwierdza i uzupełnia doniesienia

W sieci pojawił się ciąg dalszy doniesień na temat powrotu Silent Hill. Znany serwis potwierdził plotki i rozwinął je o nową wieść dotyczącą tego, kto stworzy grę i kto ją sfinansuje.

Jak podaje portal Gematsu, produkcją gry zajmie się Kojima Productions. Znany deweloper miał ponownie otrzymać szansę na stworzenie gry w świecie Silent Hill.

Choć wieści te mogą dziwić, wygląda na to, że Kojima nie zdobył praw do marki samodzielne. Gematsu podaje również, że finansowaniem projektu zajmie się Sony Interactive Entertainment. Oznacza to, że znany Japończyk ponownie może szykować tytuł ekskluzywny dla PlayStation.

O Silent Hillu od Kojimy i PlayStation słyszymy już od paru miesięcy. Do tej pory podobnymi wieściami dzielili się niepowiązani z żadnymi portalami informatorzy. Dopiero teraz doniesienia potwierdziło wiarygodne źródło. Dodatkowo wieści o nowym Silent Hill powstającym w „znanym, japońskim studiu” również słyszymy od dłuższego czasu, a potwierdzał je serwis VideoGamesChronicle.

Choć za przeciek odpowiada naprawdę dobre źródło informacji, traktujcie go z dystansem. Hideo Kojima zajawiał, że może pracować nad horrorem, ale w dalszym ciągu wstrzymałbym się z przedwczesną ekscytacją. Choć omówione doniesienia potwierdzają dobre źródła, znajdą się też takie, które im zaprzeczają.