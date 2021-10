Nowe Silent Hill od Kojimy czy nie? Cztery źródła, dwie odrębne informacje

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Od paru dni w sieci pojawiają się doniesienia o nowej odsłonie Silent Hill. Co ciekawe, nie wszystkie źródła informacji są ze sobą zgodne. Pojawił się mały chaos.

Serwisy VideoGamesChronicle i Gematsu podają, że nowa część kultowej serii horrorów faktycznie powstaje. Co więcej, Gematsu wskazuje, że gra znajduje się w produkcji w studiu Hideo Kojimy. To samo źródło informuje, że Japończyk miałby współpracować z PlayStation, które rzekomo sfinansowało projekt. Wcześniej o tym, że to Kojima tworzy nowe Ciche Wzgórze wspominało paru informatorów, lecz plotki te rozmyły się w ciągu ostatnich miesięcy.

Nie wszystkie źródła zgadzają się jednak z doniesieniami Gematsu. Dwójka insiderów, Shpeshal_Nick i Millie A, podaje, że Kojima nie ma nic wspólnego z nowym Silent Hill. Co więcej, Nick wrócił myślami do starszych plotek i podtrzymuje, że Japończyk pracuje aktualnie z Xbox nad nową grą na konsole Microsoftu. Informacji tej nie potwierdziło jednak zbyt wiele źródeł. Należy więc patrzeć na nią z dystansem.

Millie A jest z kolei stosunkowo nową informatorką. Nie dzieliła się wcześniej wieloma przeciekami, choć wiele z udostępnianych przez nią informacji się potwierdziło. W dalszym ciągu serwisy Gematsu i VideoGamesChronicle mogą pochwalić się większą wiarygodnością. Mają one na swoim koncie między innymi ujawnienie remake’u Dead Space na dłuższą chwilę przed jego zapowiedzią.

W tym przypadku nie ma sensu ustawiać się po jednej lub drugiej stronie barykady. Obie strony mogą mieć rację i choć jedna z nich jest bardziej wiarygodna, nadal myślę, że lepiej poczekać na oficjalne ogłoszenia.