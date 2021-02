Ta produkcja przyćmi Silent Hill? Król horroru pokazał pierwsze obrazki

Fani horrorów mogą zacząć ostrzyć zęby. Twórca marki Silent Hill przygotowuje produkcję, będącą duchowym spadkobiercą Cichego Wzgórza.

Keiichiro Toyama, który odszedł z Sony Japan Studio, a wcześniej tworzył też serię Silent Hill, pracuje obecnie nad nowym horrorem w ramach niedawno założonego studia Bokeh. Debiutancki projekt ma trafić do szerokiego grona odbiorców. Japończykowi zależy na tym, aby gracze dzierżący pady w dłoniach, byli podekscytowani w trakcie rozgrywki. Można domniemać, że wątek fabularny przedstawi losy postaci, która wiodła zwyczajnie życie. Czynniki paranormalne sprawiają niemniej, że znana rzeczywistość zaczyna się chwiać w posadach. Pytanie co zrobi bohater, aby odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji? Premiera nowej gry planowana jest wstępnie na rok 2023, więcej informacji o planach Toyamy, przeczytacie tutaj.

Toyama zaangażował w projekt kilku słynnych deweloperów, nad grą pracować będą: Junya Okura (odpowiedzialny za prace nad Gravity Rush) oraz Kazunobu Sato (będący producentem The Last Guardian). Japończyk wspomniał o tym, że to właśnie komiksy mają duży wpływ na jego proces twórczy:

Często czytam komiksy. Ostatnio coraz częściej występuje w nich koncept „gry na śmierć i życie”. Pozycje utrzymane w tym klimacie są niezwykle brutalne, więc postanowiłem ruszyć w tym kierunku. Horror, który pragnę pokazać to zwykłe życie wywrócone do góry nogami. Zamiast wstrząsnąć odbiorcą pragnę wprowadzić go w stan niepokoju z faktu, że wszystko układa się jak należy… Zamierzam sięgnąć do korzeni horroru. Niemniej zamiast serwować sam horror, pragnę pozostawić nutkę rozrywki. Chcę żeby gracze nie tylko doświadczyli horroru, ale również dobrze się przy nim bawili.

Co z nową grą z serii Silent Hill?

Twórca udostępnił materiał filmowy, w którym opowiada o swoich inspiracjach oraz przedstawia pierwsze grafiki koncepcyjne. Projekty są bardzo sugestywne i przedstawiają makabryczne monstra, z którymi najpewniej zmierzymy się w trakcie zabawy. Wprawne oko zauważy inspiracje serią od Konami, co zapewne ucieszy wielu fanów lubujących się w mrocznej atmosferze gier spod znaku Cichego Wzgórza. Ostatnio na łamach naszego portalu podjęliśmy wątek premiery nowej odsłony cyklu. Kompozytor muzyki do większości gier z serii – Akira Yamaoka, w trakcie wywiadu poinformował, że pracuje nad produkcją, o której wiele osób chciałoby usłyszeć.



Bardzo prawdopodobne, że jest coś na rzeczy. Wywiad został bowiem usunięty… To tajemnicze posunięcie staramy się zinterpretować w naszym tekście, gorąco zachęcamy do lektury.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.