Serial Wiedźmin ugości Dziki Gon. Są zdjęcia z planu

Serial Wiedźmin pokaże nam Dziki Gon w pełnej krasie. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu, które prezentują widmowych wojowników. Kostiumy postaci prezentują się całkiem przyzwoicie i nawiązują do wizji Gonu z gry wideo.

Drugi sezon aktorskiego Wiedźmina od Netflixa powoli zbliża się do premiery. Trwają zdjęcia, a parę miesięcy temu w sieci ukazał się fragment scenariusza. Twórcy tym razem stawiają na bardziej odważne podejście do materiału źródłowego. Będzie brutalnie, intensywnie i bardzo widowiskowo. Co więcej, przez show przewinie się wiele znanych fanom uniwersum postaci i frakcji.

Serial Wiedźmin zaprezentuje swoją wizję Dzikiego Gonu

Serwis Daily Mail opublikował zdjęcia z planu drugiego sezonu serialu. Co ciekawe, widzimy na nim znajomych wojowników. Wygląda na to, że widzowie obejrzą na swoich ekranach słynny Dziki Gon w akcji.

O ile same zdjęcia jedynie sugerują fakt pojawienia się Dzikiego Gonu w serialu, to portal Redanian Intelligence twierdzi, że są to faktycznie wojownicy Gonu. Rzekomo potwierdzają to źródła powiązane z produkcją serialu. Przy okazji rzeczone postacie są całkiem podobne do tych, które widzieliśmy w grze Wiedźmin 3. Twórcy serialu wspominali wcześniej, że czerpią garściami nie tylko z książek Andrzeja Sapkowskiego, ale też z tworu CD PROJEKT RED.

Przy okazji widać, że twórcy serialu przyłożyli większą wagę do kostiumów postaci. Pamiętny hejt na rynsztunek armii Nilfgaardu (który poskutkował zmianą strojów) najwyraźniej ma przełożenie na całość show.

Dziki Gon prezentuje się bardzo dobrze. Co więcej, z powyższych zdjęć można wyciągnąć kilka ciekawych smaczków. Wojownicy ewidentnie na kogoś szarżują, więc niewykluczone, że ich pojawienie się zagwarantuje widzom scenę akcji i nie będą oni tylko smaczkiem.

Redanian Intelligence wskazuje na scenę z Czasu Pogardy, gdzie Dziki Gon prowadził pościg za Ciri. W ostatniej chwili bohaterkę uratowała Yennefer. Możliwe, że powyższe zdjęcia pokazują dokładnie ten moment. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że mowa też o innej scenie. Źródła Redanian Intelligence donoszą, że na planie uchwyconego fragmenu znajdował się Henry Cavill. Ten fakt jednak nadal czeka na weryfikację.

Opcji jest wiele, ale na rozstrzygnięcie plotek trochę sobie poczekamy. Zdjęcia do serialu wciąż trwają, ale równie dobrze znów mogą zostać zawieszone. Poprzednio wpłynęła na to pandemia i kontuzja Henry’ego Cavilla.

Drugi sezon serialowego Wiedźmina docelowo ma ukazać się jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ciąg dalszy przygód Geralta z Rivii ujrzymy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.