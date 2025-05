Pierwsze spojrzenie na serialowego Harry’ego Pottera. Tak ma wyglądać Hogwart

Pierwsze materiały promocyjne serialu Harry Potter trafiły do sieci. Zobaczyliśmy szkice lokacji i detale scenografii z nowej ekranizacji książek.

Na początku tygodnia w portfolio jednego z grafików opublikowano wczesne wizualizacje nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze. Zdjęcia pokazują fragmenty znanych miejsc, od Hogsmeade po wnętrza zamku. Choć oficjalna zapowiedź serialu wciąż czeka na konkretną datę, przeciek potwierdza, że produkcja wkroczyła w zaawansowaną fazę przygotowań. Grafiki zdradzają, jakie kolory i style wykorzysta scenograf, a także sugerują, że oprawa będzie wierna książkowemu klimatowi.

Serial Harry Potter na szkicach

Na ujawnionych szkicach widać zarys nowej wersji Hogsmeade – ulice są węższe, a domy strzeliste ku niebu. Wnętrza zamku prezentują się bardziej surowo: kamienne ściany zyskują bogate zdobienia. W efekcie serial może zaoferować świeższe spojrzenie na świat magii, jednocześnie oddając hołd oryginalnym adaptacjom. Choć z drugiej strony na pierwszy rzut oka wygląda to wszystko w zasadzie tak samo, jak w filmowych oryginałach. A to chyba dobra wiadomość…

Do tej pory potwierdzono zaangażowanie Franceski Gardiner i Marka Myloda jako showrunnerki i reżysera. Kolejne informacje o obsadzie i harmonogramie zdjęć pojawią się w nadchodzących miesiącach, ale przecieki wskazują, że prace na planie rozpoczną się już latem 2025. Co ciekawe, potwierdzono już obsadzenie kilku kluczowych dla fabuły ról. Warto dodać, że twórcy planują już również 2. sezon i potencjalne połączenie go z grą Hogwarts Legacy, aby stworzyć spójne, “połączone” uniwersum.

Jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać Hogwart w wersji telewizyjnej, to pierwsze rendery warto obejrzeć uważnie. Serial HBO ma szansę rozwinąć fabułę książek w nowych kierunkach, a jak zwykle polecam bycie ostrożnym. Lepiej nie nakręcać się na coś nie z tej Ziemi, żeby się potem nie rozczarować.

Źródło: mp1st