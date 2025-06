RX 9060 XT. Wszystko, co wiemy o nadchodzącym GPU

AMD wraz z debiutem karty Radeon RX 9060 XT nie ma zamiaru wywracać technologicznego świata do góry nogami. Nie oznacza to jednak, że ten model jest dla nikogo. Wręcz przeciwnie – naprawdę wielu graczy czeka na to GPU z wypiekami na twarzy. Czym przekonuje RX 9060 XT, jak wyglądają przedpremierowe testy wydajności i kiedy nastąpi oficjalna premiera?

AMD to jeden z potentatów na rynku kart graficznych. Modele z serii Radeon, które możesz znaleźć chociażby na stronie Morele.net, cieszą się sporą popularnością wśród fanów. Wiele mówi o tym zresztą fakt, że od wielu lat mówi się o swoistym duopolu na rynku GPU – AMD niepodzielnie rządzi razem z firmą NVIDIA. Tej hegemonii nie był w stanie złamać Intel, czyli prawdziwy technologiczny gigant.

AMD Radeon RX 9060 XT – dla kogo ma być ta karta?

Nie dziwi więc zbytnio fakt, że każda premiera od amerykańskiego przedsiębiorstwa budzi ogrom emocji w środowisku technologicznym i wśród graczy. Nadchodząca karta Radeon RX 9060 XT od tygodni regularnie pojawia się na ustach zarówno użytkowników, jak i dziennikarzy. O co jednak cały raban?

AMD Radeon RX 9060 XT jest wyczekiwany niekoniecznie dlatego, że ma być nową rewolucją sprzętową. Wręcz przeciwnie – jego moc obliczeniowa nie ustanowi nowych rekordów, lecz nie taki jest cel tego GPU. Nie ma być on flagowcem, a przystępnym rozwiązaniem, które sprawdzi się w przypadku graczy szukający dobrej karty w stosunku cena/jakość.

Paradoksalnie takich modeli nie pojawia się wcale tak wiele. Owszem, szukając przystępnej i wydajnej karty, możesz zajrzeć pod adres Morele.net, lecz w większości przypadków karty ze średniej półki to karty, które debiutowały kilka lat temu. Debiuty modeli w takich widełkach cenowych natomiast zdarzają się rzadko i to właśnie dlatego nadchodząca premiera tak mocno przyciąga uwagę.

Pierwsze zakulisowe testy wydajności. Jak radzi sobie RX 9060 XT?

Według najnowszych informacji zakulisowych wydajność AMD Radeon RX 9060 XT nie będzie powalać na kolana. Karta zostaje w tyle w porównaniu ze swoimi starszymi i mocniejszymi braćmi, np. RX 7900 XT, RX 7800 XT, RX 6900 XT. Pod kątem średniej liczby FPS-ów w grach uruchamianych w rozdzielczości 1080p nie wygląda to jednak źle – wynik wykręcony przez RX 9060 XT to aż 187 klatek na sekundę, a najgorszy 1% (momenty największych spadków) to średni 148 klatek na sekundę.

Są to rezultaty porównywalne z takimi modelami, jak AMD Radeon RX 7700 XT czy NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Być może w pierwszej chwili nie brzmi to jak zmiana zasad gry, lecz nadchodzący model od AMD wcale nie chce tego robić. Producent jasno komunikuje, że głównym zastosowaniem tej karty ma być granie w 1080p i 1440p. Oczywiście 4K nie będzie temu GPU straszne, lecz w bardziej wymagających tytułach mogą pojawić się mocniejsze spadki wydajności.

Premiera AMD Radeon RX 9060 XT. Kiedy trafi do sklepów i ile ma kosztować?

Oficjalny sklepowy debiut RX 9060 XT ma nastąpić lada moment, bo już 5 czerwca o godzinie 15:00. Za wersję z 8 GB VRAM klienci powinni zapłacić ok. 1345 złotych, natomiast za odmianę z 16 GB VRAM – ok. 1570 złotych. To właśnie stosunek ceny do jakości ma być drogą do sukcesu tego sprzętu. Czytasz ten tekst po premierze? Sprawdź najnowszy model od firmy AMD w sklepie Morele.net i sprawdź, czy jest on dla Ciebie!

Źródło: Artykuł sponsorowany Morele.net