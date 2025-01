Rosja tworzy własne konsole do gier. Okazuje się, że są… beznadziejne

Jakiś czas temu rosyjski przemysł technologiczny został zachęcony przez władze do tworzenia własnych sprzętów i urządzeń, również dla graczy. W ten sposób powstały nowe konsole do gier z Rosji, które… Cóż, same władze przyznają, że gadżety te nie należą do najlepszych i nie mogą się równać z PlayStation i Xboksem.