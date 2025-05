Mieliśmy płacić, a jest za darmo. Duże DLC do „przytłaczająco pozytywnego” hitu ze Steam

Dzisiaj na Steam pojawił się wypasiony dodatek do kapitalnego Rolling Line. Powstawał półtora roku i początkowo miał być płatny. Ostatecznie deweloper daje go wszystkim za darmo. Warto dodać, że samą grę kupimy w dużej promocji.

Miłośnicy modelarstwa kolejowego mają ogromny powód do radości. Dzisiaj, 21 maja 2025 roku, na Steam zadebiutował darmowy dodatek Sierra Logging do gry Rolling Line. Ten nowy scenariusz przenosi graczy w lata 50. XX wieku do gór Sierra Nevada w Kalifornii. Co ciekawe, początkowo DLC miało być płatne, lecz deweloper zdecydował się rozdać je za darmo, więc korzystajcie!

Jeśli nie słyszeliście jeszcze o tej grze, a lubicie pociągi, szybko to zmieńcie. Gra posiada przytłaczająco pozytywne opinie na Steam i aż 96 proc. użytkowników wystawiło jej pozytywne recenzje. Obecnie tytuł kosztuje 71,99 zł, lecz możemy kupić klucz Steam o dużo taniej w Instant Gaming:

Rolling Line – kup za 36,32 zł (zamiast wydawać 71,99 zł na Steam)

Darmowy dodatek do Rolling Line – co wprowadza?

Dostajemy przede wszystkim nową mapę inspirowaną regionem Tuolumne z lat 50., z charakterystycznymi dla tego okresu lokomotywami parowymi typu Shay. Deweloper przygotował pełny łańcuch logistyczny: załadunek kłód w górskich obozach, transport do tartaku w Tuolumne, a następnie przewóz przetworzonych desek do składu drewna w miejscowości Standard.

Choć DLC jest za darmo, to deweloper prosi o wsparcie w serwisie Patreon, choćby symboliczną kwotą. Od tego zależy, czy przyszłe nowe mapy również zostaną udostępnione bezpłatnie.

Rolling Line – Sierra Logging – dodatek za darmo czeka na Steam

Źródło: Steam