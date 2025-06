Po miesiącach nieobecności gra Rollerdrome ponownie trafia do sprzedaży na konsolach i PC. Choć to dobra wiadomość dla nowych graczy, powrót gry niesie ze sobą gorzki posmak – bo studio, które ją stworzyło, zostało zamknięte.

Rollerdrome powraca – gra znowu w sklepach

Rollerdrome to ten typ gry, który pojawia się znikąd i zostaje z tobą na dłużej. Stylowa, oryginalna, pełna flow i strzelania na wrotkach – coś pomiędzy Tony Hawk’s Pro Skater a dystopijnym turniejem na śmierć i życie. Po premierze w 2022 roku zebrała świetne recenzje i nagrody, a do marca 2024 sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. I właśnie wtedy wszystko się posypało. W lutym 2025 roku gra została nagle wycofana ze wszystkich platform cyfrowych. Powód? Nie zła sprzedaż, nie hejt, tylko… upadek studia Roll7, twórców Rollerdrome i świetnie przyjętego OlliOlli World. Zmiany własnościowe, cięcia, decyzje „z góry”. Gra przestała być dostępna, a jej twórcy – bez pracy.

Teraz 2K dotrzymuje obietnicy i przywraca Rollerdrome do cyfrowych sklepów: na PS5, Xbox Series X/S i PC (Steam). Cena: 29,99 USD. Na PlayStation dostępne jest też krótkie demo dla subskrybentów PS Plus Premium (choć skrócone do 35 minut). Ale nie wszyscy witają powrót z otwartymi ramionami. W recenzjach na Steamie pojawiają się głosy frustracji: „Nie kupujcie tej gry – ci, którzy ją stworzyli, już nie pracują w branży.” To nie jest trollowanie – to forma sprzeciwu wobec trendu, który niszczy kolejne studia, niezależnie od sukcesu ich gier.

Rollerdrome to nie wyjątek – to kolejny przykład szerszego kryzysu w branży gier. Od 2023 roku tysiące deweloperów na całym świecie straciło pracę, często po wydaniu dobrze ocenianych i rentownych produkcji. Twórcy są traktowani jak jednorazowy zasób – sukces nie daje im bezpieczeństwa. Gracze to widzą. I są coraz bardziej wkurzeni. W komentarzach i postach nie chodzi już tylko o gry – chodzi o ludzi, którzy je tworzą i których branża porzuca, gdy tylko liczby przestają się zgadzać.

Źródło: gamerant.com