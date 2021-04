Powstaje polska gra o pałowaniu demonstrantów

Riot Control Simulator to produkcja, która pozwoli nam przejąć kontrolę nad służbami starającymi się stłumić zamieszki.

Za tytuł odpowiedzialne jest Corpix Games z Bytomia. Studio nie jest szczególnie znane szerszemu gronu graczy, ale warto odnotować, że programiści pracują również nad Reptiles: In Hunt (zobacz kartę produktu na Steam). Natomiast ze względu na poruszaną tematykę, opisywana pozycja – Riot Control Simulator, to pozycja nietuzinkowa. Co mówi na jej temat Tomasz Supeł będący prezesem Corpix Games?

Współczesny świat jest pełen niepokojów, a praktycznie każdy dzień przynosi informacje o protestach wybuchających w różnych częściach świata. Czasem są to ruchy spontaniczne, ale czasem biorą w tym udział także zorganizowane i przeszkolone jednostki. W każdym jednak przypadku jest to duże wyzwanie dla policji i innych służb państwowych, co zamierzamy realistycznie ukazać w tej grze. W pracach nad Riot Control Simulator kładziemy więc duży nacisk na szczegóły i detale, by gracz mógł dokładnie poczuć, jak takie sytuacje wyglądają z perspektywy służb.

Pozycja będzie od nas wymagała zaplanowania każdej akcji. Nieodzowne będzie zastosowanie odpowiedniej taktyki i zorganizowanie formacji prowadzanych przez nas służb. Pacyfikując tłumy skorzystamy z szerokiego asortymentu najróżniejszych środków, nie zabraknie również możliwości kontrolowania ciężkiego sprzętu. Nasze działania mamy prowadzić w wielu miastach, będąc zmuszonymi do podejmowania trudnych wyborów moralnych.

Riot Control Simulator w akcji

Udostępniony przez twórców materiał wideo prezentujący gameplay, póki co wywołuje mieszane uczucia. Animacje postaci są pokraczne, a walki z demonstrantami nie wyglądają przekonująco. Z drugiej strony cieszą takie smaczki jak: możliwość skuwania protestujących kajdankami, wykorzystanie megafonu w celu uspokojenia tłumu czy polewanie wściekłych mas wodą. Nie można wykluczyć opcji, że w pewnym momencie oddana zostanie nam alternatywa zmiany strony konfliktu. Protesty mają niejednoznaczny charakter i na pewno niejedna osoba zidentyfikuje się z postulatami ludzi, którzy wyszli na ulice.

Nie da się ukryć, że Corpix Games świetnie wpasowało się ze swoją produkcją we współczesne realia. Jeszcze niedawno w serwisach informacyjnych roiło się od informacji dotyczących protestów kobiet. Współcześnie przybierają na sile zaś głosy obywateli, którzy nie zgadzają się z obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii. Riot Control Simulator może być więc ciekawym spojrzeniem na temat wzmagających się niepokojów społecznych.

Gra najpewniej ukaże się na komputerach klasy PC w 2022 roku (sprawdź kartę produktu na Steam). Nie są również wykluczone edycje konsolowe w późniejszym terminie.

