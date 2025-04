Reżyser „Kevina” żałuje sceny z Donaldem Trumpem

Chris Columbus, reżyser filmu Kevin sam w Nowym Jorku, w najnowszym wywiadzie dla San Francisco Chronicle wyznał, że żałuje umieszczenia Donalda Trumpa w swoim filmie z 1992 roku. Nazwisko byłego prezydenta USA stało się dla niego przekleństwem, a siedmiosekundowe cameo określił jako „kamień u szyi”.

To stało się przekleństwem. To coś, czego żałuję. Chciałbym, żeby tego nie było – powiedział Columbus w rozmowie z San Francisco Chronicle.

Scena, w której Kevin McCallister pyta Trumpa o drogę w lobby hotelu Plaza, została pierwotnie pozostawiona w filmie po entuzjastycznej reakcji widzów podczas pokazów testowych. Jednak z perspektywy czasu reżyser uważa, że była to decyzja, której żałuje. Scenę przedstawiamy poniżej:

Trump wymusił swoje cameo?

Columbus ujawnił, że Trump, będąc właścicielem hotelu Plaza w Nowym Jorku, zgodził się na udostępnienie lokacji filmowej tylko pod warunkiem, że pojawi się w filmie.

„Powiedział: ‘Możecie kręcić w Plaza Hotel, jeśli pojawię się w filmie’. Zgodziliśmy się więc na włączenie go do filmu” – wspomina reżyser.

Trump zaprzeczył tym twierdzeniom, twierdząc, że to twórcy filmu „błagali” go o udział. W 2023 roku napisał na Truth Social: „Byłem bardzo zajęty i nie chciałem tego robić. Byli bardzo mili, ale uparci. Zgodziłem się, a reszta jest historią!”.

Obawy przed usunięciem sceny

Mimo chęci usunięcia sceny, Columbus obawia się konsekwencji. W żartobliwym tonie stwierdził, że gdyby wyciął cameo Trumpa, mógłby zostać „wydalony z kraju”.

„Nie mogę tego wyciąć. Jeśli to zrobię, prawdopodobnie zostanę wyrzucony z kraju. Będę uważany za niegodnego życia w Stanach Zjednoczonych, więc będę musiał wrócić do Włoch” – powiedział Columbus, nawiązując do swojego włoskiego pochodzenia.

Kontrowersje wokół sceny

Scena z Trumpem od lat budzi kontrowersje. W 2019 roku kanadyjska stacja CBC wycięła ją z emisji filmu, tłumacząc to koniecznością skrócenia czasu antenowego. W 2021 roku Macaulay Culkin, odtwórca roli Kevina, poparł pomysł usunięcia Trumpa z filmu, odpowiadając „Sprzedane” na tweet sugerujący cyfrowe zastąpienie Trumpa dorosłym Culkinem.

