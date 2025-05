Resident Evil 9 ma zostać pokazane jeszcze w tym roku. Co z premierą?

Resident Evil 9 ma zostać ujawnione w 2025 roku, a premiera odbędzie się w 2026 roku. Fani survival horroru mają się na co szykować.

Capcom od dłuższego czasu ani mrugnął okiem w sprawie kolejnej numerowanej odsłony. Teraz insider Dusk Golem sugeruje, że już w tym roku poznamy oficjalny zwiastun. Choć plotki o RE9 krążą od miesięcy, dopiero teraz możemy mówić o dość pewnym terminie, a to znacznie podgrzewa atmosferę oczekiwania.

Gdzie i kiedy zobaczymy Resident Evil 9?

Dusk Golem nie jest do końca przekonany, czy pokaz odbędzie się podczas letnich festiwali jak Summer Game Fest albo Xbox Games Showcase, czy może Sony postawi na własne State of Play. Z drugiej strony są także słuchy, że Capcom może poczekać na The Game Awards 2025. Jedno jest pewne – zwiastun ma pojawić się w 2025 roku.

Według informatora większe opóźnienie nie wchodzi w grę, ponieważ deweloperzy chcą dopracować technologię i design. W dodatku Capcom nie zamierza konkurować bezpośrednio z GTA VI. Jeśli obie premiery wypadną w podobnym oknie, istnieje szansa na przesunięcie RE9. Jednak priorytetem wydaje się wciąż wydanie tytułu w fiskalnym roku kończącym się 31 marca 2026.

Resident Evil 9 zapowiada się jako kolejny krok w ewolucji serii. Z bardziej rozbudowanym systemem eksploracji oraz ulepszonym silnikiem graficznym, który ma wykorzystywać najnowsze technologie Capcomu. Ponadto mówi się o powrocie znanych postaci i gruntownym odświeżeniu mechanik rozgrywki, aby przyciągnąć zarówno weteranów, jak i nowych graczy.

Na razie wszystkie informacje należy traktować ostrożnie, ale nadchodzący rok przyniesie oficjalne ogłoszenie, które rozwieje wątpliwości. Do tego czasu warto śledzić doniesienia od Dusk Golema oraz kolejne zapowiedzi od Capcomu. Warto być na bieżąco z tym, co przygotowuje jeden z największych producentów survival horrorów.

Źródło: TwistedVoxel