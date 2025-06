Resident Evil 9 z premierą na 30-lecie serii? Zwiastun nawet za kilka dni

Jeśli najnowsze doniesienia się potwierdzą, Resident Evil 9 zostanie oficjalnie zaprezentowane już 6 czerwca podczas Summer Game Fest 2025. Z informacji opublikowanych przez niemiecką redakcję Screenfire wynika, że Capcom szykuje się do pokazania pierwszego zwiastuna Resident Evil 9 właśnie podczas czerwcowego eventu. Co więcej, ujawniono także planowaną datę premiery. To znaczy początek 2026 roku, a najpewniej koniec marca. Nie byłby to przypadkowy wybór. Wtedy właśnie marka Resident Evil będzie obchodzić swoje 30. urodziny.

Resident Evil 9 z okazji 30-lecia?

Choć plotki zawsze warto traktować z przymrużeniem oka, Screenfire Germany ma na swoim koncie kilka trafnych przecieków. To właśnie ten serwis wspominał jako pierwszy o remake’ach Resident Evil Zero i Code Veronica, zanim temat podchwyciły duże media. Tym razem również źródło jest pewne siebie, mimo że zaznacza brak gwarancji, to wyraźnie wskazuje na Summer Game Fest jako scenę dla wielkiego ogłoszenia.

Data premiery przewidywana jest na pierwszy kwartał 2026 roku, najpewniej właśnie pod koniec marca. Taki wybór miałby sens nie tylko z okazji okrągłej rocznicy serii, ale również ze względów biznesowych. Według raportu dla inwestorów Capcom nie przewiduje większego wzrostu sprzedaży do tego momentu, co sugeruje brak dużych premier przed końcem marca.

Fanów serii nie trzeba będzie długo namawiać do oglądania SGF. Resident Evil 9 zapowiadany jest jako bezpośrednia kontynuacja ostatnich wydarzeń i ma przenieść klimat w zupełnie nowe rejony. Wciąż jednak nie wiadomo nic oficjalnie – ani o postaciach, ani o miejscu akcji. Jedno jest pewne: jeśli zwiastun rzeczywiście zostanie pokazany, będzie to jedna z największych atrakcji imprezy.

Źródło: Reddit