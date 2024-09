Czy już niedługo zobaczymy nową odsłonę kultowej serii? Fani cyklu grozy od jakiegoś czas wyczekują już nowej odsłony, tym razem Resident Evil 9. Wydawać by się mogło, że już niedługo pojawi się oficjalna zapowiedź. Plotka w sieci sugeruje, że gra zostanie zaprezentowana na nadchodzącym State of Play. Czy to w ogóle możliwe?