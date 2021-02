Resident Evil 2 otrzymał prequel – pobierz i zagraj za darmo

Jesteście ciekawi, co się działo przed pojawieniem się Leona i Claire w Racoon City? Teraz możecie to sprawdzić dzięki modyfikacji do Resident Evil 2.

Graczom, którzy mają już za sobą przygodę z Resident Evil 2, na pewno znana jest postać policjanta Marvina Branagha. Odegrał on niewielka rolę zarówno w oryginale jak i remake’u gry. Aczkolwiek zasługuje chyba na więcej miejsca w uniwersum, gdyż stanowi łącznik między wydarzeniami przed i po rozprzestrzenieniu się zombie w Racoon City.

Capcom nie przedstawił nam go w szerszej perspektywie, stawiając na trochę anonimowego bohatera. Jednak to, czego nie zrobili twórcy gry, zrobił Aydan Watkins, autor niezależnej modyfikacji. W swoim modzie rozpisał historię Marvina przed pojawieniem się Leona i Claire.

Mod Resident Evil 2 prequel pozwala wcielić się w czarnoskórego policjanta i zmierzyć się z najróżniejszymi kreaturami, a w tym klasycznymi zombie, lizaczami czy pieskami. Przez część rozgrywki będziemy zdani na własne umiejętności, choć miejscami towarzyszyć nam będzie koleżanka z pracy, Rita Phillips.

Mod jest całkowicie bezpłatny a dodatkowo nie musimy posiadać żadnej z części gry. Instalacja zawiera wszystkie niezbędne pliki. Jeśli jesteście fanami klasycznych Residentów to obowiązkowo brać się za ściaganie z tego linku.

Grzegorz Rosa