Remastery GTA znów pojawiły się w sieci. Wierzę w ich istnienie, ale jedna rzecz mnie martwi

Remastery GTA mogą wkrótce zostać ujawnione. Po sieci krążą plotki, które budzą we mnie równie dużo ekscytacji, co obaw.

Mam kilka problemów z dzisiejszymi odświeżeniami gier. Często wydawcy sięgają po produkcje, które albo nie potrzebują remastera, albo ciężko byłoby takowy zrealizować. Efekt końcowy często pozostawia wiele do życzenia.

Obawiam się, że podobnie będzie z nadchodzącą trylogią Mass Effect, ale nie tylko. Kilka remasterów zostało już zapowiedzianych, a niektóre czekają w ciszy na ogłoszenie. Ta druga opcja może dotyczyć kultowych produkcji Rockstar, które znów pojawiły się w sieci.

Remastery GTA znów pojawiły się w sieci

Niedawno Take-Two dość niejednoznacznie odpowiedziało na pytanie o remastery Grand Theft Auto. Wydawca stwierdził, że to bardzo ekscytująca kwestia. Nie dostaliśmy jednak żadnych konkretnych informacji.

Tymczasem na GTAForums doszło do bardzo ciekawego zdarzenia. Do dyskusji odnośnie nowego DLC do GTAO dołączył jeden z administratorów słynnego forum. Mach1bud zasugerował, że wkrótce może wydarzyć się coś ważnego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że do wątku przypisano tagi GTA III, GTA Vice City i GTA San Andreas.

Następnie dyskusja przybrała bardzo enigmatyczny ton. Administrator zaczął określać tajemniczą zapowiedź mianem ciężarówki, której nowy silnik miałby gwarantować sporo „mocy”. Wątpię, aby chodziło o pełnoprawny remake którejś z odsłon. W perspektywie aktualnie rozwijanych projektów Rockstar jest to praktycznie nierealne. Zapowiedź tajemniczego tworu ma ukazać się w ciągu 90 dni.

Dodatkowo do sprawy odniósł się słynny insider Tez2. Odpowiada on za masę przecieków związanych z GTA. Tez2 nie zaprzeczył „plotkom” administratora i potwierdził, że chodzi o coś związanego z nostalgią.

Jakby tego było mało, inny administrator GTAForums wrzucił na Twittera ciekawe zdjęcie. Przedstawia ono wykonane przez niego karty Shark znane z GTA Online. Ciąg liczb wydrukowany na kartach zawiera w sobie „2001”, „2002”, „2004” i „2013”. Są to lata premier GTA 3, Vice City, San Andreas i GTA V.

Fan made shark cards pic.twitter.com/nrC55BuD94 — uNi (@uNiGTANet) January 23, 2021

Chciałbym zobaczyć remastery GTA, ale martwię się o ich jakość

Wszystkie powyższe plotki pochodzą od osób powiązanych z serią GTA od wielu lat. Oczywiście niewykluczone, że administratorzy forum chcą wzbudzić tanią sensację, która przywiodłaby na fora nowych użytkowników.

Odświeżenie starszych odsłon GTA wydaje się być jednak bardzo prawdopodobne. Take-Two przejęło w 2020 roku zespół Ruffian Games i wcieliło je do Rockstar w formie nowego oddziału w Dundee. Wykupiony zespół odpowiada za wiele remasterów, między innymi Halo Reach.

Ruffian od 2019 roku pracowało dla Rockstar nad nieokreślonymi tytułami. Jeśli ktoś miałby odnowić starsze odsłony GTA, to właśnie Ruffian z ewentualnym wsparciem innych oddziałów Gwiazd Rocka.

Mam jednak pewne obawy odnośnie remasterów, o ile faktycznie powstają. Ruffian to bardzo mały, niespełna pięćdziesięcioosobowy zespół. Jeśli mają zająć się odnowieniem trzech gier, to raczej nie ma co liczyć na bardziej zaawansowane remastery. Oznaczałoby to, że Take-Two ponownie szykuje nam praktycznie ten sam produkt z nieznacznymi ulepszeniami, który kupimy za zapewne pokaźną sumkę.

Póki co są to jednak tylko spekulacje. Tak jak pisałem wcześniej – administratorzy GTAForums mogą nie posiadać żadnych informacji, a Tez2 nie skomentował sprawy szerzej. Na ten moment lepiej poczekać na dalsze ruchy Take-Two, choć według mnie odnowienie trylogii 3D GTA to tylko kwestia czasu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.