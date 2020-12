Remake Prince of Persia: Sands of Time opóźniony. Nowa data premiery

Mamy bardzo złą wiadomość dla fanów Księcia Persji. Remake Prince of Persia: Sands of Time został opóźniony przez pandemię.

Pandemia mocno wpłynęła na twórców gier wideo i część z nich bardzo straciła na wydajności przez pracę zdalną. Niestety, dotknęło to również Ubisoft i odświeżenie Prince of Persia: Sands of Time.

Ubi potwierdziło, że premiera gry zostaje przesunięta na 18 marca 2021 roku. Miała ona pierwotnie zadebiutować pod koniec stycznia.

Witajcie fani Prince of Persia! W trakcie internetowej konferencji Ubisoft Forward dumnie zapowiedzieliśmy powrót Księcia w remake’u Prince of Persia: Sands of Time. Nie możemy się doczekać momentu, kiedy będziemy mogli dostarczyć grę w Wasze ręce i ponownie opowiedzieć historię Księcia i Fary w XI-wiecznej Persji. 2021 był jednak wyjątkowym rokiem. Chcielibyśmy Was poinformować, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby ukończyć grę. Data wydania Sands of Time Remake zostaje przesunięta na 18 marca 2021 roku. Wierzymy, że to dobra decyzja i pozwoli nam ona na dostarczenie gry, która się Wam spodoba. -fragment ogłoszenia Ubisoft na Facebooku

Nie poczekamy więc dużo dłużej, ale ci najbardziej niecierpliwi fani Prince of Persia będą mocno zawiedzeni. Istnieje jednak całkiem spora szansa na to, że dodatkowy czas pozwoli Ubisoftowi na dopracowanie gry i podreperowanie oprawy wizualnej, która dość mocno rozczarowała graczy na pierwszych zapowiedziach.

