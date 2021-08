EA wytnie z remake’u Dead Space wybrane elementy oryginału. Wszystko w dobrej wierze

EA potwierdza, że remake Dead Space pozbędzie się paru elementów oryginalnej gry. To jednak dobra wiadomość dla dzisiejszych graczy.

Stary-nowy Dead Space od EA Motive to zaawansowane odświeżenie oryginalnej gry. Remake jest budowany właściwie od podstaw, jednak twórcy zamierzają mocno bazować na pierwotnej wizji nieodżałowanej pamięci Visceral Games. Co więcej, do gry trafią nawet elementy wycięte z hitu z 2008 roku

Choć pierwszy Dead Space do dziś jest przyzwoitą grą, nadgryzł go już ząb czasu. Jeden z deweloperów z EA Motive przyznał, że wybrane części oryginalnej produkcji nie pojawią się w remake’u. Wszystko po to, aby nie zniechęcać do gry współczesnych graczy.

Głównym źródłem inspiracji jest oryginalna wizja Dead Space. Upewniamy się, że podążamy za historią, kierunkiem artystycznym, wszystkim, z szacunku dla oryginalnej gry. Korzystamy z okazji, aby pozbyć się pewnych rzeczy, które nie działają, i upewnić się, że gra pozostanie aktualna dla współczesnych odbiorców – ale nawet to musi być zrobione precyzyjnie. – powiedział Art Director gry, Mike Yazijan, w wywiadzie na stronie EA

Jeśli jednak martwicie się, że EA Motive wytnie z gry całe poziomy – nie musicie. Deweloperzy najpewniej pozbędą się tych bardziej archaicznych rozwiązań, których zaimplementowanie we współczesnej produkcji nie miałoby sensu. Oby zmiany wyszły grze na dobre.