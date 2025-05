Remake Assassin’s Creed Black Flag bliżej, niż się spodziewano?

Wystarczył jeden tweet, by cały internet zadrżał. Ubisoft odpalił niepozornego mema i… rozpalił nadzieje milionów graczy. Wszystko wskazuje na to, że remake jednej z najbardziej ukochanych odsłon Assassin’s Creed – Black Flag – może być bliżej, niż myśleliśmy.

W Stanach Zjednoczonych był spokojny, świąteczny poniedziałek – Memorial Day. Dzień, w którym branża zwykle milknie. Tymczasem Ubisoft postanowił… wrzucić mema. Ot, niewinny trend z tekstem: „niestety, straciłeś pamięć”. Ale to, co widać między wierszami, poruszyło fanów dużo mocniej niż sam post. Bo mem nie tylko wpasował się w żartobliwy ton. On przypadkiem (a może nie?) nawiązał do konkretnej gry, której remake fani od miesięcy wywołują z otchłani: Assassin’s Creed IV: Black Flag.

To nie jest pierwszy raz, gdy temat remake’u Black Flag wypływa na powierzchnię. Przecieki były. Plotki też. Ale mamy coś więcej – potwierdzenie od samego Ubisoftu, że firma pracuje nad kilkoma remake’ami kultowych odsłon serii. Yves Guillemot, CEO Ubisoftu, napisał w 2024 roku: „Gracze mogą być podekscytowani remake’ami, które pozwolą nam wrócić do niektórych z naszych wcześniejszych gier i odświeżyć je na nowoczesny sposób. Światy starszych części Assassin’s Creed nadal są niezwykle bogate.” Brzmi znajomo? Brzmi jak zaproszenie do Karaibów.

Assassin’s Creed IV: Black Flag z 2013 roku to coś więcej niż kolejna część serii. To był moment, w którym marka zrzuciła kajdany miejskich schematów i wypłynęła na pełne morze – dosłownie. Edward Kenway, kapitan pirackiego statku, dostarczył historii, która była bardziej “pirates of the Caribbean” niż typowy Asasyn, i gracze to pokochali. Otwarte morze, abordaż, ukryte ostrza i rum — ten miks zagrał idealnie. Dla wielu to najlepsza część całej serii. Dla niektórych – jedyna, do której regularnie wracają. I to właśnie czyni ją idealnym kandydatem na remake.

