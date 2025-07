Reklamy w grach coraz bliżej. Rewolucja, której nikt nie chce

Reklamy i gry. Gracze tego nie lubią…

Gry nigdy nie były tak popularne jak dziś, ale paradoksalnie, nigdy też nie było tak trudno na nich zarobić. Xbox, PlayStation, a nawet najwięksi wydawcy muszą mierzyć się z coraz trudniejszymi realiami rynku: cięciami, zwolnieniami i opóźnieniami. Jak donosi znany insider Jez Corden, rozwiązaniem, po które coraz śmielej sięgają firmy, mają być reklamy bezpośrednio w grach – również tych na konsolach i PC. Dla graczy może to oznaczać początek zupełnie nowej, mniej komfortowej ery.

Coraz więcej osób gra, ale coraz mniej wydaje. Rośnie liczba graczy, którzy ograniczają się wyłącznie do darmowych tytułów, takich jak Fortnite czy Roblox – a transakcje wewnątrz gry stają się dla wielu opcjonalne lub wręcz zbędne. Platformy i wydawcy widzą w tym ogromny problem: jak zarabiać na graczu, który nigdy nic nie kupi? Odpowiedź już od lat działa w świecie mobilnym, tam reklamy generują miliardy dolarów. Teraz czas przenieść ten model do większych gier.

Jak mogłoby to wyglądać w praktyce? Reklamy w menu, planszach ładowania, a nawet wewnątrz świata gry, np. na billboardach w wirtualnym mieście. Corden sugeruje, że testy już trwają, a Fortnite i Roblox to potencjalne poligony doświadczalne. Dla wielu graczy może to być zaskoczenie, ale dla wydawców – logiczny krok w stronę większych zysków bez konieczności podnoszenia cen biletów wejścia.

Oczywiście, nie wszyscy są entuzjastyczni. Obawy o to, że reklamy popsują klimat i wybiją z immersji, są całkowicie uzasadnione. Valve na razie trzyma się z daleka od tego trendu, ale jak pokazuje historia – wystarczy jeden duży gracz, który odniesie sukces, by cała branża poszła za nim. Tak było z podwyżką cen gier AAA do 80 dolarów. Czy teraz nadchodzi era reklam w każdej grze? 2025 może być rokiem, w którym granie stanie się nie tylko zabawą, ale też kolejnym medium reklamowym.

Źródło: tech4gamers.com