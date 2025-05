Red Dead Redemption 2 to nie tylko gra — to legenda. Opowieść o Arthurem Morganie i upadku Dzikiego Zachodu była jednym z największych osiągnięć Rockstar Games. Nic dziwnego, że gracze od lat marzą o trzeciej odsłonie serii. Problem w tym, że im dłużej czekają, tym bardziej czują, że… mogą się nie doczekać. A przynajmniej nie w tym życiu zawodowym.

Czy doczekamy się Red Dead Redemption 3?

Na subreddicie r/reddeadredemption zaczyna dominować gorzki realizm. Nadzieja na Red Dead Redemption 3 topnieje, a użytkownicy mówią wprost: Rockstar nie wróci do tego świata przez długie lata — jeśli w ogóle. „RDR3? Prędzej odbiorę emeryturę niż zobaczę zwiastun,” pisze użytkownik ILoveKetchup402. „Rockstar skupi się całkowicie na GTA VI i jego trybie online. Po tym, jak porzucili Red Dead Online, nie ma złudzeń — liczy się tylko to, co przynosi miliony.”

Inny użytkownik, Tsushimaa, wtóruje: „W RDO drzemie gigantyczny potencjał. Gdyby Rockstar dało mu choć 10% tego, co inwestuje w GTA Online, dziś mielibyśmy jedną z najlepszych gier sieciowych. Ale tu chodzi o kasę. A konie i kapelusze sprzedają się gorzej niż sportowe auta i rakietowe motocykle.”

I trudno im się dziwić. GTA V Online wciąż zarabia fortunę. Mikrotransakcje, ekskluzywne dodatki, nowe pojazdy — ten świat żyje i się kręci, bo przynosi zyski. Tymczasem Red Dead Online dostało kilka aktualizacji i… zapadło się pod ziemię. Z punktu widzenia Take-Two, wydawcy Rockstar, wszystko jest jasne: GTA Online to maszynka do pieniędzy, a Red Dead to projekt z duszą, ale bez biznesowego potencjału.

GTA VI powstaje od lat, niektóre przecieki mówią nawet o ponad dekadzie pracy. Po premierze — której spodziewamy się w 2025 lub 2026 roku — Rockstar skupi się na trybie online. A to oznacza jedno: nawet jeśli studio zacznie prace nad RDR3 zaraz po premierze GTA VI, to i tak nie zobaczymy go wcześniej niż w latach 30. — i to tych następnej dekady. Jak ktoś ujął to z humorem: „Red Dead Redemption 3 będzie hitem w pokoju wspólnym domu opieki. Tylko błagam, niech fonty będą większe.”

