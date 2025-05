Red Dead Redemption 2 – ten mod robi z gry wizualne arcydzieło

Mimo że od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już prawie siedem lat, gra Rockstara wciąż potrafi zachwycać. A teraz, dzięki nowemu modowi od społeczności, wygląda jeszcze lepiej niż kiedykolwiek. Modyfikacja „WOW… That’s Beautiful” przywraca do gry jakość, jaką Rockstar pokazywał w przedpremierowych zwiastunach — i robi to z rozmachem.

Nowy mod do Red Dead Redemption. Wizualne arcydzieło!

Mod, dostępny już na Nexus Mods, to prawdziwa gratka dla fanów szczegółowej grafiki i immersji. Co dokładnie zmienia?

Zaawansowane ambient occlusion – cienie są głębsze i bardziej naturalne, co dodaje scenom trójwymiarowości.

– cienie są głębsze i bardziej naturalne, co dodaje scenom trójwymiarowości. Lepsze cieniowanie otoczenia – światło działa bardziej realistycznie, co szczególnie widać w lesie, przy zachodzie słońca lub we mgle.

– światło działa bardziej realistycznie, co szczególnie widać w lesie, przy zachodzie słońca lub we mgle. Wyostrzone tekstury i bardziej żywe kolory – krajobrazy tętnią życiem, a detale otoczenia (np. ślady końskich kopyt czy stare drewniane belki) wyglądają jak ręcznie malowane.

– krajobrazy tętnią życiem, a detale otoczenia (np. ślady końskich kopyt czy stare drewniane belki) wyglądają jak ręcznie malowane. Wyłączenie sztucznego podświetlenia postaci – bohaterowie nie wyglądają już jak wycięci z innej gry.

Efekt? Gra prezentuje się tak, jak wielu graczy marzyło w 2018 roku — ale wtedy nie było to jeszcze możliwe.

Pobierzecie go z linku poniżej

Choć Rockstar od dawna milczy w sprawie aktualizacji graficznej na PS5 i Xbox Series X|S, krążą plotki, że coś jest w przygotowaniu — razem z wersją na Nintendo Switch 2. Jednak zanim cokolwiek zostanie oficjalnie potwierdzone, to właśnie mody pozwalają graczom wynieść RDR2 na nowy poziom jakości. I trudno się dziwić — wielu fanów uważa, że Red Dead Redemption 2 to jedna z najlepszych gier open-world w historii. A skoro fabuła i klimat są bez zarzutu, to czemu nie podkręcić oprawy do maksimum?

