Nowo wydany taktyczny shooter Ready or Not trafił właśnie na konsole Xbox Series X i S. Choć obie wersje oferują to samo w teorii, w praktyce różnice są zauważalne. Zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie płynność i ostrość obrazu.

Porównanie Ready or Not na Xbox Series X i S

Debiut Ready or Not na konsolach nowej generacji wzbudził duże zainteresowanie, szczególnie wśród fanów realistycznych, taktycznych strzelanek. Jednak nie każda wersja tej gry oferuje identyczne doświadczenia. Testy przeprowadzone przez Fuzion Xbox Testing rzucają światło na to, jak mocno różnią się wersje na Xbox Series X i Xbox Series S i niestety, właściciele tańszego modelu mogą poczuć się nieco rozczarowani.

Na potężniejszym Xbox Series X gra śmiga w rozdzielczości do 4K, zarówno w trybie wydajności (60 FPS), jak i w trybie wierności graficznej (30 FPS). Choć zastosowano dynamiczne skalowanie rozdzielczości (DRS), by dostosować obraz do sytuacji na ekranie, całość wygląda imponująco – z drobnymi spadkami klatek w najbardziej intensywnych momentach. To doświadczenie, które naprawdę daje poczucie next-genowej jakości.

Xbox Series S – choć wciąż solidna konsola – nie radzi sobie już tak gładko. Maksymalna rozdzielczość to 1440p, a jakość tekstur i ostrość obrazu są zauważalnie słabsze. Jeszcze bardziej doskwiera wydajność – w trybie wierności liczba klatek potrafi spaść nawet do 20, co w dynamicznych strzelaninach może być zwyczajnie frustrujące. Tryb wydajności wypada lepiej, ale i tu nie jest idealnie.

Na tym etapie to dopiero pierwsze porównania – pełna analiza techniczna zapewne pojawi się wkrótce, chociażby od Digital Foundry. Jednak już teraz można wyciągnąć jeden wniosek: jeśli chcesz zagrać w Ready or Not tak, jak zaplanowali to twórcy – z pełną płynnością, ostrością i bez kompromisów – Xbox Series X będzie dużo lepszym wyborem. A dla posiadaczy Series S? To nadal grywalna wersja, ale z wyraźnym ale.

