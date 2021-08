RDR2 na RTX 3090 w 8K z DLSS wygląda niesamowicie

Youtuber uruchomił RDR2 w 8K na karcie RTX 3090 z DLSS. Efekt uwiecznił na nagraniu. Jest co oglądać.

Red Dead Redemption 2 zadebiutowało w 2018. Gra już wtedy była piękna, ale zawsze mogło być lepiej. Właściciel kanału INTER na YouTube postanowił sprawdzić, jak będzie wyglądał tytuł na najwyższych ustawieniach. Uruchomił RDR2 na komputerze z procesorem Intel Core i9-10900K, kartą GeForce RTX 3090 i 64GB pamięci RAM.

Jak to wszystko wyszło, możecie zobaczyć na poniższym nagraniu. Jest co oglądać. Produkcja w rozdzielczości 8K i z technologią DLSS prezentuje się zjawiskowo. Niektóre ujęcia wyglądają niemalże tak realistycznie, jak sceny z filmu. Co ważne, INTER nie zastosował żadnych modyfikacji upiększających grafikę.

Ostatnio pisaliśmy o paru innych tytułach, których wygląd został podkręcony w podobny sposób. W tym miejscu możecie zobaczyć Dying Light na RTX 3090 w 8K z ray tracingiem. A jeśli jesteście ciekawi, jak sobie radzi Wiedźmin 3 w podobnej konfiguracji z 50 modami, zajrzyjcie tutaj.