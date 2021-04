Ratchet i Clank: Rift Apart Combat pokaże na co stać PS5

Platformówka Ratchet i Clank: Rift Apart Combat będzie tytułem, który uwolni potencjał PlayStation 5. Na takie premiery czekamy!

Jak pisaliśmy na łamach na portalu zręcznościówka od Insomniac Games, została zaprezentowana w nocy, z 29 na 30 kwietnia w ramach wydarzenia State of Play (link tutaj). Przeważająca część graczy była zadowolona z przedstawionych fragmentów rozgrywki. Niektórzy internauci pisali wręcz, że wreszcie pojawi się tytuł, który uzasadni zakup sprzętu IX generacji. Oglądając spektakularny gameplay, łatwo było przegapić w jak dużym stopniu nowy Ratchet czepie z możliwości PlayStation 5.

Ratchet i Clank: Rift Apart Combat wczytuje się błyskawicznie

Na komfort zabawy przełoży się zastosowanie dysku SSD, który sprawi, iż lokacje będą ładowały się w bardzo szybkim tempie. Wykorzystanie technologii cechującej się przepustowością na poziomie 5 GB/s i bazowanie na 12-kanałowym interfejsie SSD, ma gwarantować satysfakcjonujące rezultaty. Sami przyznajcie, że ciągnące się w nieskończoność ekrany loading potrafią skutecznie wytrącić z immersji. Wielkie wrażenie robi możliwość przenoszenia się z lokacji do lokacji w natychmiastowym tempie. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu w grze narzędzia Rift Tether. Sprzęt ten sprawi, że wykorzystując portale błyskawicznie zmienimy miejsce pobytu.

Adaptacyjne spusty w kontrolerze DualSense, będę umilały nam przemierzanie świetnie zaprojektowanych lokacji. To jak mocno dociskać będziemy trigger, ma rzutować na sposób wykorzystywanych przez nas broni. Najnowszy hit Returnal (recenzja w tym miejscu) jest doskonałym przykładem tego jak umiejętnie można zrobić użytek z nowego pada. Miejmy nadzieję, że deweloperzy tworzący Ratchet i Clank: Rift Apart Combat również zapewnią naszym dłoniom niezapomniane wrażenia.

Omawiany tytuł ma trafić na rynek już 11 czerwca, do tego czasu na pewno ukażą się nowe zwiastuny i fragmenty rozgrywki, które powinny ułatwić podjęcie decyzji co do zakupu. W naszej opinii, po tym co zobaczyliśmy na pokazie State of Play możemy spać spokojnie.

Twórcy wzbogacają oryginalną formułę o nowe elementy. Świetny przykład stanowi nowa pukawka, nazwana Shatterbomb – umożliwia ona wystrzeliwanie bomb w oponentów. Świetnie sprawdza się również Topiary Sprinkler, będąca wieżyczką wystrzeliwującą zamrażające promienie. Z kolei błyskawiczne uniki uskuteczniane przez Ratcheta tylko nadają dynamiki zabawie.

Powiew świeżości wprowadzi też na pewno nowa bohaterka Rivet. Zamieszkuje ona inny wymiar niż głowni bohaterowie, ale dzielnie walczy z oponentami, którzy zagrażają światu. My już nie możemy się doczekać, by przetestować grę i zweryfikować czy rzeczywiście można ją nazwać system sellerem.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.