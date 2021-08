W Rainbow Six Siege pojawiły się potwory. Nowy tryb i darmowy weekend

Na graczy Rainbow Six Siege czeka już specjalne wydarzenie Containment. Oddaje ono w ręce fanów RSS nowy tryb nawiązujący do Extraction.

Ubisoft niedawno przesunęło premierę Rainbow Six Extraction na przyszły rok. Gra najwyraźniej potrzebuje jeszcze szlifu, ale nie oznacza to że Ubi wstrzymuje kampanię promocyjną. Wręcz przeciwnie – do Rainbow Six Siege trafiło wydarzenie inspirowane Extraction. Potrwa ono do 24 sierpnia.

Event Containment wprowadza nowy tryb gry nazwany Nest Dectruction. Gracze stają w nim naprzeciw siebie i jedna z drużyn musi zniszczyć gniazda należące do przeciwników. Co ciekawe, grupa obrońców gniazd to zmutowane stwory, które przyjęły formę standardowych operatorów. Nowy tryb zabawy ma wprowadzić graczy do świata Rainbow Six Extraction.

Co więcej, wprowadzono również 33 nowe przedmioty. Ozdobią one Waszych operatorów i są oczywiście dostępne przez ograniczony czas aż do końca wydarzenia. Naturalnie pojawiły się też specjalne pakiety, które pomogą Wam zdobyć skórki.

A jeśli jeszcze nie gracie w Rainbow Six Siege, wkrótce zrobicie to za darmo. Od 13 do 15 sierpnia gra będzie dostępna bezpłatnie dla każdego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby się z nią zapoznać.