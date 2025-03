Wypożycz sobie PS5. Sony rusza z oficjalną wypożyczalnią konsol

Wydawać by się mogło, że każdy, kto chciał kupić konsolę PlayStation 5, już to zrobił. W końcu jesteśmy w drugiej połowie cyklu życia obecnej generacji, wyszły mocniejsze wersje sprzętu (jak choćby PS5 Pro), a do tego da się go kupić w dobrej cenie. Nadal jednak zapewne wielu fanów Xbox nie chce przesiadać się na platformę konkurencji. Tak samo i gracze na PC, być może sprzęt niektórych nie spełnia już wymagań najnowszych konwersji wielkich hitów PlayStation Studios. Rozwiązanie? Proste – wypożyczenie konsoli.

Jak na razie pierwsza usługa oficjalnego wypożyczenia konsoli PS5 ruszyła tylko w Wielkiej Brytanii. Można to zrobić dzięki PlayStation Direct, czyli oficjalnemu sklepowi, niedostępnemu w Polsce. Wypożyczalnia Raylo wraz z Sony oferuje dostęp do sprzętu od nawet sensownej kwoty 10,99 funtów miesięcznie. To oczywiście początek, bo można też zapłacić więcej. Wszystko zależy od tego, na jaką opcję się zdecydujecie. Dostępny jest leasing na 12, 24 albo 36 miesięcy, płatnych co miesiąc. Im dłuższa umowa, tym mniej płacicie na miesiąc.

No i sam sprzęt. Możecie wypożyczyć najtańszą edycję PS5 Digital albo nawet mocniejsze PlayStation 5 Pro. W tym drugim wypadku jest drogo, nawet bardzo, bo musicie zapłacić nawet 35,59 funtów. Dodatkowo można również skusić się na headset PS VR2 (którego cena spadła) czy PlayStation Portal. Warto dodać, że obowiązuje tu gwarancja na sprzęt i firma nie będzie się czepiała, jeśli konsola po zwrocie będzie nosiła ślady użytkowania – o ile nie są „znaczące”.

