Wynajem PS5 hitem. Gigantyczne zainteresowanie usługą

Rosnące ceny i inflacja w Japonii sprawiły, że tradycyjna sprzedaż konsol stała się dla wielu mniej opłacalna. W odpowiedzi na te zmiany, sieć sklepów GEO uruchomiła usługę wypożyczania PS5. Nie jest to więc odgórna inicjatywa Sony, o której pisaliśmy niedawno. Mimo wszystko i tak spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. Po miesiącu około 80% dostępnych urządzeń było regularnie wypożyczanych, a w niektórych lokalizacjach sklepy osiągały niemal pełne obłożenie.

Pomysł na usługę narodził się latem 2024 roku, gdy ceny PS5 znacząco wzrosły – standardowa edycja konsoli podrożała z 66 980 do 79 980 jenów. Dzięki doświadczeniu GEO w handlu używanym sprzętem, firma mogła łatwo zaadaptować swój system wynajmu, bez potrzeby zatrudniania nowego personelu. Wynajem konsoli kosztuje 980 jenów za „8 dni i 7 nocy”, co szybko przyciągnęło klientów szukających tańszego dostępu do obecnej generacji.

Usługa dostępna jest też online, ale przez wysokie koszty przesyłki (2620 jenów) opcja ta wypada drożej niż w sklepie stacjonarnym. Mimo to, zainteresowanie wynajmem przez internet jest duże – terminarz rezerwacji na najbliższe sześć tygodni jest praktycznie zapełniony. GEO planuje dalsze usprawnienia oferty, w tym możliwość wcześniejszej rezerwacji konsoli. Ciekawe, czy w naszym kraju podobna inicjatywa też okazałaby się sukcesem… Wypożyczalnie oczywiście w Polsce są, ale nie są szczególnie popularne ani nawet reklamowane. Być może gdyby duża sieć sklepów również uruchomiła taką usługę, zainteresowanie byłoby większe.

Źródło: TwistedVoxel