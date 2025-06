Wasze konsole PS5 mogą paść na dobre. Wada konstrukcyjna niektórych modeli

Problem z ciekłym metalem w starszych modelach PS5 powraca jak bumerang. Twórcy gry Path of Titans podnoszą alarm po tym, jak część graczy zgłasza poważne awarie konsol, spowodowane właśnie tą innowacyjną, ale ryzykowną technologią chłodzenia. Jeśli masz starszą PS5 i ustawiasz ją pionowo, lepiej uważaj.

Sony milczy w sprawie kluczowego błędu PS5

Sony zastosowało ciekły metal jako materiał przewodzący ciepło między APU a radiatorem. To miało poprawić wydajność chłodzenia, ale z czasem, szczególnie w pozycji pionowej, substancja może przemieszczać się na jedną stronę, zostawiając suche miejsca i prowadząc do przegrzania układu. Gdy temperatura osiąga krytyczny poziom, PS5 może się automatycznie wyłączać, a w skrajnych przypadkach po prostu paść. Matthew Cassells z Alderon Games zdradził, że problem ten dotyczy nawet 2-3% graczy Path of Titans grających na PS5.

Problem dotyczy głównie pierwszych wersji konsoli z 2020 i 2021 roku, bo PS5 Slim i nadchodzący PS5 Pro mają już zmienioną konstrukcję chłodzenia. Jednak miliony wcześniejszych egzemplarzy wciąż mogą być zagrożone. Co więcej, Sony nie udostępnia w systemie danych o temperaturze CPU i GPU, więc użytkownicy nie mają jak wykryć problemu na czas. Cassells zasugerował, że Sony powinno uruchomić bezpłatny program naprawczy dla właścicieli starszych konsol zanim te staną się elektronicznymi cegłami.

Choć nie jest to jeszcze problem na miarę słynnego Red Ring of Death z Xboxa 360, wygląda na to, że jeśli użytkownicy nie podejmą działań, ich PS5 może po prostu nie przetrwać kolejnych dwóch lat. O czym warto pamiętać? Nie używaj starszej PS5 w pionie, obserwuj, czy nie pojawiają się nagłe wyłączenia. Ewentualnie… rozważ wymianę ciekłego metalu po kilku latach użytkowania. Tymczasem gracze, którzy mają już nową PS5 Slim, mogą spać spokojniej.

Źródło: tech4gamers