Promocje dnia – PS5 w zestawie, The Last of Us Part II za 99 zł oraz weekendowe promocje dla graczy

Witajcie w kolejnym zestawieniu najlepszych promocji dzisiejszego dnia. Dziś wybraliśmy dla Was ofertę na PS5, tańsze i świetne The Last of Us Part II oraz cały zbiór ciekawych promocji gamingowych.

PS5 i TLoU2 są naprawdę fajnymi okazjami, ale RTV Euro AGD wystartowały weekendowe promocje dla graczy, w ramach których znajdziemy subskrypcje, peryferia, a nawet całe tańsze konsole!

Konsola SONY PlayStation 5 w zestawie

Dziś znaleźliśmy dla Was ciekawy zestaw, w skład którego wchodzą: konsola SONY PlayStation 5 B Chassis, dodatkowy kontroler DualSense Czarny oraz gra Ghost of Tsushima Director’s Cut. Całość kosztuje 3049 zł w Media Markt.

The Last of Us Part II Edycja Day One

The Last of Us Part II jakkolwiek kontrowersyjne by nie było, jest świetną produkcją. Naughty Dog ponownie stanęło na wysokości zadania, choć niektóre wybory fabularne okazały się dyskusyjne. Niemniej, TLoU2 w wersji na PS4 lub PS5 za 99 zł to całkiem niezła opcja.

Weekendowe promocje dla graczy w RTV Euro AGD

Zbliża się weekend, a co za tym idzie – nowy zestaw promocji. Często elektromarkety odpalają swoje potężne działa właśnie wtedy, gdy część z nas ma wolne. Dlatego też warto rzucić okiem na nasze zestawienie najciekawszych (naszym zdaniem) okazji.

Poniżej znajdziecie jeszcze więcej ofert, m.in. – telewizory pod konsolę, zniżki na PS Plus czy promocje na gry wideo:

Pamiętajcie, że wszystkie przedstawione promocje ważna są w momencie powstawania tego artykułu.