PS5 taniej, Xbox podnosi ceny. Strzał w kolano Microsoftu?

Xbox kontra PS5 – walka na zmiany cen

W świecie, gdzie każdy ruch konsolowego giganta wywołuje reakcję łańcuchową, Microsoft postanowił… podnieść ceny. W maju ogłoszono wzrost cen konsol Xbox Series X|S, gier i akcesoriów w wielu regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Decyzja budziła wątpliwości już na starcie, ale prawdziwy zgrzyt pojawił się chwilę później — Sony rozpoczęło coroczną wyprzedaż Days of Play i obniżyło cenę cyfrowej wersji PS5 do 399,99 dolarów. To o 150 dolarów taniej niż nowa cena Xbox Series X Digital Edition. I właśnie wtedy wybuchła krytyka.

Sams, znany z tego, że jako pierwszy ujawnił istnienie Xbox Series S jeszcze przed premierą, nie owija w bawełnę. Jego zdaniem Microsoft powinien doskonale wiedzieć, że Sony organizuje promocję na początku czerwca co roku. To żaden sekret, a raczej punkt stały w kalendarzu branży gier. „Jeśli twoja konkurencja ma regularną promocję w tym samym okresie co roku, to czy naprawdę warto podnosić ceny tuż przed jej startem? Czy te kilka dodatkowych tygodni naprawdę robi taką różnicę finansową?” — pyta retorycznie Sams. Jego zdaniem Xbox nie tylko wystawił się na łatwe porównania, ale też sam zepchnął się do pozycji droższej i — w oczach niezdecydowanych graczy — mniej atrakcyjnej alternatywy.

Jest też inna teoria: Microsoft coraz mniej przejmuje się bezpośrednią rywalizacją z PlayStation. Firma coraz wyraźniej stawia na rozwój ekosystemu Xbox — niezależnie od platformy. Game Pass, chmura, multiplatformowe premiery, Xbox jako usługa, nie tylko konsola. Może więc nie chodzi o cenę jednej skrzynki, tylko o większy obraz. Tylko czy gracze to zrozumieją — i czy zareagują na to równie ciepło jak na solidną obniżkę PS5?

Źródło: purexbox.com