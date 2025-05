PS5 doczeka się kolejnego solidnego powodu, by wrócić do jednej z najbardziej stylowych gier akcji ostatnich lat. Stellar Blade, ekskluzywna produkcja od południowokoreańskiego studia Shift Up, otrzyma niespodziewane darmowe DLC – a jego premiera zbiegnie się z debiutem gry na PC, który zaplanowano na 11 czerwca 2025 roku.