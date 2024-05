Sony ma powody do dumy. Konsola PS5 okazała się być kurą znoszącą złote jaja. Sprzęt z najnowszej generacji wygenerował największy zysk spośród wszystkich konsol japońskiego producenta. Urządzenia sprzedają się nadal, a wynik finansowy prawie przeskoczył już to, co udało się osiągnąć w przypadku PS4. Nie zabrakło też informacji na temat sprzedaży kilku hitów.

Sony chwali się wynikami PS5 i swoich gier

Japoński gigant ma powody do radości. Sprzedaż PS5 idzie świetnie, a kroku dotrzymują również autorskie produkcje, które znalazły całą masę nabywców. Ostatnio w sieci opublikowano dość szczegółowy raport finansowy, który nie pozostawia złudzeń. PlayStation 5 jest niemal najlepiej zarabiającą konsolą i generacją w historii producenta.

Jak do tej pory, piąte PlayStation znalazło ponad 56 milionów nabywców, a liczba ta z pewnością urośnie. Generacja jest obecnie w okolicach połowy swojego cyklu życia, w drodze jest ulepszona wersja Pro i nic nie wskazuje na to, aby sprzedaż miała się załamać. Co ciekawe, konsola ta zarobi najpewniej najwięcej pieniędzy spośród wszystkich gamingowych urządzeń Sony. Jak do tej pory zanotowano wygenerowanie 106 miliardów dolarów. Całkiem sporo! Tym bardziej że udało się tego dokonać znacznie szybciej, niż w przypadku PS4.

Nie zabrakło też informacji o najszybciej sprzedającej się grze w historii Sony. To Helldivers 2, które okazało się być niesamowitym hitem na PlayStation 5 i PC. Gra szybko rozeszła się w nakładzie ponad 12 milionów egzemplarzy. Pobito tym samym rekord God of War: Ragnarok. Równie świetnie poradził sobie Marvel’s Spider-Man 2. Gra znalazła ponad 11 milionów nabywców.

Źródło: sony.com