Posiadacze PS5 kupują mniej gier, niż przed laty. Mimo to Sony zarabia coraz więcej

Sony nie może narzekać na sprzedaż konsoli PS5, bo ta idzie znakomicie. Zyski z gier i dóbr cyfrowych również są rekordowe, ale co ciekawe, sama sprzedaż gier znacząco spadła w porównaniu do poprzednich lat. Okazuje się, że jako gracze mocno zmieniliśmy swoje podejście do tego, na co wydajemy nasze pieniądze.