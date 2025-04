PS5 wypada blado na tle poprzednich konsol Sony

Obecna generacja konsol, mimo kilku świetnych premier, znalazła się w dziwnym punkcie. PS5 ma najmniej tytułów ekskluzywnych ze wszystkich dotychczasowych generacji japońskiej firmy, co od dłuższego czasu budzi niepokój wśród graczy. Głosy narzekania i krytyki wobec firmy pojawiają się już od dłuższego czasu. W zasadzie każdego roku oczekiwania graczy nie są wypełnianie, a liczba gier „tylko na PlayStation 5” zdecydownaie nie jest tak wysoka, jak mielibyśmy powody tego oczekiwać.

Dla porównania, PS3 oferowało około 177 ekskluzywnych gier, w tym takie hity jak Uncharted, The Last of Us czy Infamous. PS4 miało ich mniej, bo około 60, ale i tak zapewniło start takim markom jak Horizon czy Spider-Man. A PS5? Zaledwie 13 pełnoprawnych ekskluzywów – i to głównie sequele lub remastery. Gracze liczący na zupełnie nowe IP mieliby spory problem ze znalezieniem takich produkcji.

Według branżowych analiz głównym powodem tego stanu rzeczy są rosnące koszty produkcji i coraz dłuższy czas tworzenia gier. Twórcy potrzebują więcej zasobów i czasu, co odbija się na tempie wydawania tytułów. W tle tego wszystkiego trwają też zwolnienia w PlayStation Studios, co dodatkowo może wpływać na opóźnienia.

W połowie cyklu życia PS5 sytuacja ta wygląda coraz mniej optymistycznie, zwłaszcza w kontekście porównań z poprzednimi generacjami. Co ciekawe, w czasie gdy Sony zwalnia tempo, Xbox coraz śmielej rozwija się jako wydawca, regularnie zasilając swoje konsole nowymi tytułami.

