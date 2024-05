Przegrzewało mu się PS5. Otworzył konsolę i nie mógł w to uwierzyć

Konsola PS5 z samego założenia bycia zaawansowanym sprzętem do grania (jak i Xbox Series X) może się mocno nagrzewać i niestety jest to normalne zjawisko. Schodki zaczynają się, gdy sprzęt zaczyna cierpieć z powodu przegrzewania, co niekiedy prowadzi do jeszcze poważniejszych awarii i problemów.

Otworzył PS5, które się przegrzewało

Jeden z graczy postanowił nie korzystać z opcji naprawy sprzętu, gdyż za naprawę chcieli go skasować na 400 dolarów. Samodzielne “grzebanie” lub nawet otwieranie konsoli może skutkować zerwaniem postanowień gwarancyjnych, także zawsze robi się to na własną odpowiedzialność. Internauta z Reddita chyba po prostu był zbyt ciekawy, co może powodować problemy z konsolą jego syna. Sam więc to sprawdził.

W środku widać iście diabelską scenę: cały zasilacz konsoli jest pokryty nawet nie brudem, a sierścią. W komentarzach ludzie pytają się, czy autor posta nie zgubił przypadkiem ostatnio myszoskoczka, ale ten żartuje, że nie, ale zapodział mu się pies.

Jakkolwiek udane by nie były próby znalezienia czegoś zabawnego w tej sytuacji, wielu osobom nie jest do śmiechu. Niektórzy w komentarzach zwracają uwagę, że to bardzo powszechny problem. Spora część osób twierdzi, że sama znalazła “zablokowane” PS5, wewnątrz którego była sierść czy po prostu gigantyczne pokłady kurzu.

Szybko pojawiło się oczywiście wiele osób, które wskazują, co zrobić, aby nie dopuścić nie tylko do zepsucia konsoli, ale i aby nie zaszkodzić własnym płucom. “Musisz posprzątać dom, żeby nie stało się to z konsolą (i twoimi płucami). Wiem, że to trudne, ale trzeba odkurzać prawie codziennie cały dom (to właśnie robię)” – mówi jeden z komentujących. Dodam, że utrzymanie porządku i czystości jest szczególnie ważne przy zwierzętach (autor posta przyznał, że ma dwa psy).

To nie pierwszy raz, gdy ktoś ma problemy z PlayStation 5 z powodu brudu. Jakiś czas temu wiele osób nie mogło patrzeć na zdjęcie wykonane przez innego gracza. “Zatykające” się wloty powietrza są niestety bardzo częstym problemem.

Źródło: Reddit