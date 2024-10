PS5 Pro to absolutny sztos – twierdzą twórcy gier

Konsola PS5 Pro od niedawna dostępna do zamawiania także i w naszym kraju zapowiada się na spore wydarzenie w świecie gamingu. W tym roku i tak nie doczekamy (zapewne…) żadnego innego większego urządzenia dla graczy, więc PlayStation 5 Pro jawi się na jedyny sprzęt mogący wynieść konsolowy gaming choć trochę wyżej.

PS5 Pro “rządzi”

Konsola ma być zauważalnie lepsza od bazowego modelu PS5, choć niestety nie wszystko jest takie kolorowe. Nowa wersja flagowej platformy Sony nie oferuje napędu dysków w zestawie, a do tego wyceniono ją dość wysoko. W Polsce kosztuje przecież około 3500 złotych. Wszystko to zapewne spowodowało, że obecnie zainteresowanie wobec nabycia konsoli nie jest aż tak wielkie. A przynajmniej nie aż tak wielkie, jak to, do którego przyzwyczaiło się Sony.

W każdym razie nie oznacza to oczywiście, że będzie wtopa – urządzenie zapewne i tak sprzeda się świetnie. Szczególnie że jeszcze przed premierą dostaje takie pochwały od utalentowanych twórców gier. Jeden z czołowych programistów No Man’s Sky postanowił w wylewnych słowach na Twitterze opisać swoje doświadczenie z PS5 Pro.

Ten pięknie zainscenizowany zrzut ekranu jest uczciwym podsumowaniem tego, jak się dziś czuję. Wielu z was zauważyło, że No Man’s Sky jest teraz oznaczone jako tytuł ulepszony PS5 Pro w sklepie PlayStation – jedyną rzeczą, którą chciałbym powiedzieć jako programista silnika, który przeszedł przez wszystkie iteracje PS od PS1, jest to, że ta konsola absolutnie rządzi. – napisał Martin Griffiths z Hello Games

This beautifully staged screenshot is a fair summary of how I feel tonight. Many of you have noticed that #NoMansSky is now marked as a #PS5Pro enhanced title on the PlayStation store – the only thing I’d like to say as an engine programmer who has been through all the PS… https://t.co/fly1Yy4krA — Martin Griffiths (@Griff_) September 27, 2024

No cóż – to wielkie słowa jak na weterana branży, którego portfolio jest niezwykle bogate. W końcu pracował on nie tylko nad No Man’s Sky, ale w przeszłości współtworzył Dungeon Keeper 2, Quake’a III, Syndicate czy Project CARS albo Need for Speed: Shift. W pewien sposób powinno to dowodzić, że doskonale wie, co mówi.

“Wspaniałe, spokojne zdjęcie, które podlinkowałem, doskonale podsumowuje kamień milowy premiery dla wszystkich w Hello, którzy ciężko pracowali, aby osiągnąć ten punkt – możemy znów spokojnie oddychać i być dumni, że nasz mały zespół jest tego częścią” – podsumowuje programista.

Niestety Hello Games nadal nie opisało szczegółów ulepszeń związanych z nową iteracją konsoli Japończyków. Gra już na podstawowym modelu PS5 działa w 4K i 60 fpsach, więc w jaki sposób mogą to “popchnąć” jeszcze dalej? Może 120 klatek? Albo po prostu zdecydowali się na dodatkowe graficzne efekty? To możliwe, choć raczej wątpię, aby chodziło o funkcje ray-tracing, skoro nie ma ich nawet w wydaniu PC.

Pełną listę wszystkich potwierdzonych gier ulepszonych z myślą o PlayStation 5 Pro znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: wccftech