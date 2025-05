PS5 Pro w końcu z 4K w 120 klatkach. Nowa aktualizacja wyciekła

Sony od dłuższego czasu pracuje nad ulepszeniem technologii PlayStation Spectral Super Resolution. Według przecieku od znanego informatora aktualizacja mogąca równie dobrze nazywać się “PSSR 2.0” ma trafić wyłącznie na PS5 Pro. Dzięki temu posiadacze tej wersji konsoli będą mogli cieszyć się płynniejszym obrazem i lepszym skalowaniem.

Co przyniesie PSSR 2.0 w PS5 Pro?

Aktualizacja ma wprowadzić obsługę rozdzielczości 4K przy 120 fps oraz 8K przy 60 fps. Oprócz tego do listy dodano 1440p i 1080p, co da graczom większy wybór. Kluczową zmianą będzie możliwość skalowania z niższych źródeł – od 720p, przez 540p, aż do 360p. Dzięki temu nawet starsze tytuły mogą wyglądać lepiej.

Za przeciek odpowiada popularny YouTuber Moore’s Law is Dead. W przeszłości wielokrotnie zdradzał przedpremierowe informacje dotyczące najmocniejszego sprzętu japońskiego korporacji, z czego wiele przecieków okazało się trafnych. Nadal jednak to tylko przecieki, więc polecam tak właśnie te informacje traktować.

Sony wciąż dopieszcza nową wersję PSSR i nie wiadomo, kiedy ogłosi ją oficjalnie. Dotychczas firma wprowadzała zmiany w tle, bez komunikowania ich graczom. Warto więc śledzić kolejne aktualizacje systemu konsoli, bo technologia może pojawić się w jednym z nadchodzących firmware’ów jeszcze w tym roku.

Źródło: PlayStation Lifestyle